Los mensajes de la trama de la 'fontanera' de Ferraz: «El 1 es quien decide»

El pasado miércoles el fiscal Ignacio Stampa presentó en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid varios mensajes que se intercambió con el empresario ... Luis del Rivero, quien intermedió entre él y Leire Díez para concertar la reunión entre ambos que finalmente tuvo lugar el pasado 7 de mayo. En uno de esos wasaps -en los que se daban pormenores de los supuestos favores que la trama presuntamente cercana a Ferraz iba a hacer a Stampa a cambio de información para boicotear las causas judiciales que cercan al PSOE y al Gobierno- el expresidente del grupo Sacyr Vallehermoso aseguró que, en cualquier caso, «el 1 es quien decide».

Ese wasap no da más datos sobre la identidad de ese «1». No obstante, fue Stampa quien en su denuncia, confirmada este miércoles ante el instructor del 'caso fontanera' Arturo Zamarriego, dijo que Díez involucró a Pedro Sánchez en sus maniobras. «Cuando salió la imputación de Begoña, el presidente dio la orden de limpiar sin límite», afirmó en su denuncia que le dijo la 'fontanera', quien también se presentó como la «persona que ha puesto el PSOE» para saber qué hay «detrás de las irregularidades en informes policiales y de los fiscales anticorrupción».

Luis del Rivero -de acuerdo con esos mensajes a los que ha tenido acceso este periódico- además transmitió al fiscal el pasado 30 de abril, una semana antes de la reunión a la que finalmente acudió Díez, que las personas tenían interés en verlo eran el empresario Javier Pérez Dolset y «el enviado», al que identificó como «Santos C», en alusión a quien entonces todavía era el secretario de Organización del PSOE y número 2 del partido. Según se infiere de este mensaje, Díez fue la persona que habría sustituido a Santos Cerdán.

Para entonces, el constructor ya se había reunido en persona con el propio Stampa para, según el fiscal, informarle de la oferta de la trama de las supuestas cloacas de Ferraz de ayudarle a escalar en la carrera del Ministerio Público a cambio sobre todo, además de datos para torpedear las causas que salpican a Sánchez y al PSOE, de informaciones del caso Villarejo que pudieran servir para atacar al PP de la época de Mariano Rajoy.

«Sentencia rehabilitadora»

En otro mensaje del 10 de mayo, cuando ya se había producido la reunión con la 'fontanera', Del Rivero desveló la maniobra que le iban a «proponer» esa misma semana «al 1» para mejorar su posición en la carrera fiscal: conseguir darle la vuelta a la «instrucción» del caso Villarejo del que habían apartado a Stampa para lograr «una sentencia rehabilitadora» para el fiscal, certificándose que se le marginó de esta causa a raíz de una «denuncia de Vox». Sea como fuere, a Stampa esa propuesta no le convenció en absoluto por inviable.

En su declaración, el fiscal insistió en que Leire se presentó como «emisaria del PSOE». Stampa explicó ante el juez que Díez citó a Pedro Sánchez en ese encuentro en al menos en tres ocasiones y que en esa reunión también se habló de las saunas que tenía en Madrid el suegro del presidente, Sabiniano Gómez. Tras no renovarle Anticorrupción su puesto temporal (el Consejo Fiscal por unanimidad rechazó su continuidad, incluidos los integrantes de su asociación profesional conservadora), Stampa trabaja ahora en la Fiscalía de Madrid.