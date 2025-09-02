HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Borja Sémper, el lunes, tras la reunión del Comité de Dirección del PP. EP

El mensaje de ánimo de Feijóo a Borja Sémper tras su reaparición pública

El portavoz del PP se está sometiendo a un tratamiento después de anunciar que sufría cáncer

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:31

Mes y medio después de anunciar su retirada temporal del primer plano de la política para tratarse de un cáncer, el portavoz del PP, Borja ... Sémper, reapareció este lunes en el Comité de Dirección del PP celebrado en Aranjuez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  2. 2

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  3. 3

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  4. 4

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  5. 5

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  6. 6 Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía
  7. 7

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  8. 8

    Plasencia se queda sin Día de Extremadura
  9. 9

    La crisis del alquiler genera una lista de espera en las residencias universitarias de mil estudiantes
  10. 10 Jorge Rey alerta sobre un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El mensaje de ánimo de Feijóo a Borja Sémper tras su reaparición pública

El mensaje de ánimo de Feijóo a Borja Sémper tras su reaparición pública