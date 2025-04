Casi medio centenar de revisiones de penas con la ley del 'sólo sí es sí' mientras sigue abierto el debate para su reforma

Se acercan ya al medio centenar las revisiones de penas que han trascendido -no hay un recuento oficial- tras la entrada en vigor de la ... Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, la conocida como ley del 'sólo sí es sí'. De ellas, alrededor de una docena se corresponden con personas que han logrado su excarcelación. Este inventario está destinado a continuar aumentando, puesto que son cientos los casos sujetos a análisis, en virtud de las posiciones de los tribunales que se han hecho públicas.

Así, si la Audiencia Provincial de Madrid explica una veintena de todas las rebajas de condena acontecidas hasta ahora, cuenta ella sola con cerca de 450 causas susceptibles de revisión. Además, al menos otras once audiencias provinciales se han pronunciado a favor de aplicar en las revisiones de condenas de agresores sexuales el criterio más favorable al reo una vez en vigor la nueva norma. La Audiencia de Valencia fue la que más recientemente se manifestó en este sentido, este mismo viernes.

También en la jornada de hoy se conoció el último caso revisado: la Audiencia Provincial de Badajoz rebajó en seis meses de prisión la pena impuesta a un condenado por abuso sexual. Con ello, la pena queda fijada en diez años seis meses y un día de prisión, en lugar de la impuesta de once años y un día.

Hasta el momento, esta última ha sido la reducción de condena más reducida. Por su parte, la mayor rebaja de pena que se ha aplicado implica un recorte de siete años de cárcel y la ha decidido la Audiencia de Cantabria: dos sentenciados en 2020 a 18 años de prisión por agredir sexualmente a una joven en un hostal de Santander cumplirán ahora una pena de once años.

Estos juzgados, por tanto, contravienen la posición de la Fiscalía General del Estado, que la semana pasada se mostró partidaria de que no se modificaran las penas cuando esas mismas condenas pudieran ser impuestas por la ley del 'solo sí es sí'. Con este criterio se han alineado tres audiencias provinciales: Navarra, La Rioja y Las Palmas.

Posición del Supremo

Este martes el Tribunal Supremo abogó por que la nueva norma se aplique sobre el reo cuando se fije ahora con la nueva ley una pena inferior en los supuestos en los que proceda, pero analizando caso por caso, es decir, no de forma global ni automática. El propio Supremo aplicó esta doctrina en el 'caso Arandina': condenó a nueve, y no a diez años, de cárcel a dos exjugadores al aplicar la ley del 'sólo sí es sí'.

Del casi medio centenar de reducciones de condenas que ha desencadenado la entrada en vigor de la nueva ley, la mayoría se han aplicado a sentencias ya dictadas en firme, aunque también se han decidido en procesos en fase de recurso, así como para delitos que se cometieron con la norma anterior aún en vigor pero que estaban pendientes de sentencia.

Por territorios, las rebajas de penas, además de en Madrid y en Extremadura, se han decidido también en Galicia, Cantabria, Baleares, Castilla y León, País Vasco, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias o la Comunidad Valenciana.

González, Puig y Urkullu, por la reforma

Mientras los tribunales siguen su curso en la toma de decisiones, la polémica política prosigue. Continúan goteando opiniones en favor de la reforma de la ley del 'sólo sí es sí'. Si la primera en abogar por la corrección de la nueva norma por estar generando efectos indeseados fue la ministra de Hacienda y Función Pública y también vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, en las últimas horas ha sido el expresidente del Gobierno Felipe González quien ha abogado por lo mismo.

El exlíder socialista afirmó que la norma está «mal hecha» e invitó al Ejecutivo de Sánchez a modificarla. «Puede haber jueces machistas, seguramente, también primeros ministros machistas y no machistas, ésta es una generalización bastante inútil, lo que hay es una factura muy defectuosa de esa ley», defendió González en una entrevista emitida este viernes en Antena 3. «Cuando uno se equivoca, tiene que corregirlo y no pedir que le corrijan lo que uno hace mal», añadió el expresidente.

También aboga por realizar cambios a la vista de lo ocurrido el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. En declaraciones a la cadena Ser y aún reconociendo que «el objetivo de la ley era claramente positivo», señaló que si «las consecuencias no son las deseadas en su aplicación, habrá que tomar decisiones». Y éstas pasarían, según él, por el hecho de que «si la Fiscalía o el Tribunal Supremo no encuentran una visión que no permita estas situaciones (las rebajas de penas a condenados e incluso excarcelaciones por ello), deberá producirse algún tipo de reforma».

En una línea similar a Puig se pronunció el lehendakari Íñigo Urkullu, que afirmó que el «espíritu» de la ley del 'sólo sí es sí' es «positivo», ya que ve en su texto el objetivo de «ofrecer una mayor protección a las mujeres», pero, acto seguido, abogó por la necesidad de unificar los criterios judiciales y, también, por estudiar posibles cambios en la letra de la ley con objeto de evitar las que calificó de «consecuencias indeseadas». El líder vasco llamó a buscar una «solución urgente» para que pueda ser puesto en práctica el objetivo de incrementar la protección a las mujeres.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, por su parte, defendió este viernes la norma, que calificó de «fundamental» e «importantísima» porque ahonda en la protección de las víctimas y busca garantizar la «libertad sexual» . También pidió «prudencia» y la «lógica cautela» para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el ámbito judicial.