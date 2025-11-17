HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón comparece en el Congreso. Violeta Santos Moura / Reuters

Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana

El presidente de la Generalitat valenciana en funciones comparece en una tensa comisión de investigación en la Cámara baja

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:29

Comenta

Tensa comparecencia del presidente en funciones de la Generalitat valenciana Carlos Mazón en la comisión de investigación de la dana en el Congreso. El que ... fuera máximo responsable de la gestión de la comunidad autónoma el 29 de octubre de 2024, fecha de la tragedia que provocó 228 muertes en Valencia, ha vuelto a negar que su entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, le solicitara autorización para enviar el mensaje ES Alert cuando ya estaban muriendo personas a causa de la gota fría y ha negado que esa fuera sus responsabilidad. También ha calificado de «bulo» las acusaciones de cambio de versión que ha dado durante este último año sobre su agenda en la jornada de la tragedia y ha defendido que es el «único» responsable político «que ha pedido perdón». «Pensábamos que a las 18:00 horas ya estaba todo acabado, que la UME se encargaba. Es el único error que puedo admitir. No es habitual que los presidentes autonómicos acudan a los Cecopis», ha dicho en la Cámara baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  3. 3 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  4. 4

    La masonería vuelve a Badajoz
  5. 5 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  6. 6

    Políticos extremeños que decidieron irse
  7. 7

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  8. 8

    Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras
  9. 9

    La menor detenida por matar a su cuñada en Asturias ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  10. 10

    Plasencia busca agua embotellada: «He visto a familias llevándose doce garrafas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana

Mazón defiende en el Congreso que no le correspondía a él enviar la alerta el día de la dana