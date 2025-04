Mascarell y Vila declaran a favor de Laura Borràs

Cristian Reino Barcelona Jueves, 23 de febrero 2023, 18:47 Comenta Compartir

Hasta ahora, el juicio no le había ido bien a Laura Borràs. No solo los otros dos acusados, sino que la mayoría de los testigos la han inculpado en las cinco jornadas anteriores. Estaba acorralada, a la espera de que dé su versión el lunes que viene. En la sexta jornada del juicio, no obstante, por primera vez ha escuchado testimonios positivos para sus intereses.

Con las declaraciones de los testigos elegidos por su defensa, Borràs ha respirado este jueves algo más aliviada. Acusada de prevaricación y falsedad documental, la expresidenta del Parlament se enfrenta a seis años de cárcel, si es condenada, y además sería inhabilitada, por lo que perdería definitivamente su cargo de diputada y presidenta de la Cámara catalana.

Los testigos elegidos por su abogado, Gonzalo Boye, le han dado algo de oxígeno. Han comparecido los dos exconsejeros de Cultura de la Generalitat, que ejercieron el cargo mientras Borràs dirigía la institución de las letras catalanas. Era la directora de este organismo, que formaba parte de la estructura del Departamento de Cultura. Tanto Ferran Mascarell, que la fichó para el puesto en la ILC, como Santi Vila, que sustituyó a Mascarell en el Govern, han admitido que «nadie nunca» de la consejería les advirtió durante sus mandatos de que se estuvieran cometiendo irregularidades en el seno de la ILC. Intervención General, han dicho, no detectó nada que pudiera levantar sospechas de que Borràs estaba haciendo adjudicaciones a dedo a su amigo Isaías Herrero, que amañaban los contratos y los fraccionaban para evitar el concurso, como sostiene la Fiscalía.

Funcionarios del departamento declararon días atrás, sobre todo la administradora, que no les gustaba lo que veían, pero en cambio los exconsejeros han precisado este jueves que nadie les advirtió de prácticas irregulares. Esta misma versión la han ratificado Oriol Ponsatí y Francesc Parcerisas, miembros de la junta de gobierno de la ILC durante el mandato de Borràs.

Hasta la fecha, el juicio se le estaba complicando a la expresidenta del Parlament. Especialmente tras el pacto entre la Fiscalía y los otros dos acusados, que propició que tanto Herrero como Pujol incriminaran a la dirigente de Junts. Algunos testigos han acreditado la confesión que hizo uno de los acusados, Isaías Herrero, que realizó presupuestos «comparsa» para poder amañar las adjudicaciones de la institución de las letras catalanas. Herrero inculpó a la expresidenta del Parlament. Dijo no solo que tenía conocimiento de estas prácticas presuntamente fraudulentas, sino que le dio instrucciones para hacer el amaño.

