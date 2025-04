Marta Rovira regresa este viernes a Cataluña y pone fin a seis años de huida en Ginebra

La secretaria general de ERC, Marta Rovira; el diputado republicano, Ruben Wagensberg; el vicepresidente de Òmnium Cultural, Oleguer Serra; el periodista Jesús Rodríguez y el ... empresario Josep Campmajó regresan mañana a Cataluña desde Ginebra. En ERC y en Òmnium Cultural lo tienen todo preparado para el recibimiento, que en los próximos días será más formal en el Palau de la Generalitat y en el Parlament. ERC ha informado que el acto de bienvenida será en la antigua rectoría de Cantallops, en Girona, sobre las 9 de la mañana. Los huidos han partido este jueves de Ginebra con dirección a España. Òmnium Cultural también ha hecho público este jueves el acto de recibimiento que ha preparado frente a la sede de la entidad.

Rovira lleva seis años huida de la justicia, mientras que Wagensberg, Serra, Campmajó y Rodríguez marcharon hace seis meses. El archivo de la causa por terrorismo del caso Tsunami Democrático, en la que estaban investigados, les permite su vuelta a casa, que empezará desde la frontera de la Jonquera, en la provincia de Girona, en coche.

Después de la salida de los presos del 'procés' del penal de Lledoners, en 2021, tras ser indultados por el Gobierno, la imagen de la secretaria general de ERC cruzando la frontera, beneficiada por la ley de amnistía pactada entre el Gobierno y los partidos independentistas, es el segundo hecho relevante de lo que el nacionalismo llama el combate contra la represión y la desjudicialización de la política. Aún queda el regreso de Carles Puigdemont, máximo responsable del desafío al Estado protagonizado por el independentismo en octubre de 2017. Fuentes de su entorno insisten en que el expresidente de la Generalitat retornará sí o sí para la investidura (si la hay), sea la suya o la de Salvador Illa. Junts ha convocado un acto para el 27 de julio en el sur de Francia, con el que quiere escenificar que el partido está listo para el regreso de su líder. Se especula con una dispositivo multitudinario, con una gran movilización, que buscaría impedir la detención de Puigdemont en cuanto pise suelo español. Junts plantea el acto del 27 de julio para presionar a ERC para que no pacte con el PSC la investidura de Illa. En Junts aún confían en convencer a los republicanos para que no cierren un acuerdo con el PSC y pacten con ellos. De esta forma, Puigdemont podría postularse como candidato a la reelección y apretar al PSC para se abstenga (es su única opción).

Esta será una de las patatas calientes, que deberá afrontar Rovira en cuanto se siente de nuevo en su despacho de la sede de ERC en la calle Calabria de Barcelona. La secretaria general ha pilotado las negociaciones con los socialistas, pero siempre de forma telemática. Su regreso puede allanar el acuerdo con los socialistas. Los republicanos han asegurado esta semana que las conversaciones van bien y avanzan a buen ritmo. El otro asunto que tiene que coger por los cuernos es la crisis interna que vive su partido. ERC celebra mañana mismo una ejecutiva, a la que asistirá in situ la secretaria general por primera vez en seis años, y posteriormente está convocado un consejo nacional. El único punto del orden del día es el caso Maragall. La formación dará a conocer la investigación interna para esclarecer quién encargó y quién conocía la campaña de carteles de falsa bandera que un militante del partido realizó contra los Maragall, en la que decía «fuera el alzhéimer de Barcelona» en plena campaña de las municipales, con Ernest Maragall como candidato de ERC. De momento, están señalados el exdirector de comunicación y Sergi Sabrià, que hasta hace poco era viceconsejero del Govern, pero que dimitió por este caso, aunque sin asumir las culpas. Los dos sectores en pugna en el partido, junqueristas y roviristas, están en una guerra sin cuartel. Este jueves, según Rac-1, ACN y RNE, ha trascendido que había una especie de ejecutiva paralela en la formación, a la que no asistía Junqueras, presidente del partido. Junqueras insiste en que quiere ser reelegido presidente de ERC y hasta la fecha no tiene rival, porque del sector rovirista, en el que están Marta Rovira, Pere Aragonè, Laura Vilagrà, Raquel Sans y Marta Vilalta, nadie ha dado el paso de postularse para presidir la nave republicana.

A la espera de si vuelve o no Puigdemont, el Parlament ha dado este jueves el primer paso, con los votos del PSC, los comunes y los grupos independentistas, para cambiar el reglamento de la Cámara catalana para que permita el voto a distancia de los diputados que no estén presentes, en este caso el expresidente y Lluís Puig.