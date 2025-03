Díaz estrecha el cerco sobre Marlaska al pedir «una profunda investigación» sobre Melilla

La crisis política en que ha derivado la muerte de decenas de inmigrantes hace cuatro meses en el paso fronterizo entre Nador y Melilla repercute ya en la cohesión interna del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde que se tuvo constancia del alcance de la tragedia del 24 de junio, Unidas Podemos ha mantenido una posición muy crítica con los hechos que se han ido conociendo y con la versión ofrecida desde el principio por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los morados activaron en su día junto al resto de socios del presidente, y volvieron a hacerlo hace una semana, la exigencia de una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer lo ocurrido. Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya había manifestado lo mucho que le desagrada el drama humano vivido en la valla. Pero hoy el contexto es otro, con Grande-Marlaska en serios aprietos ante las últimas revelaciones que certifican que la avalancha llegó a suelo español; entre ellas, la publicación de un vídeo inédito por este periódico. Así que las renovadas apelaciones de Díaz escenifican ya la brecha en el Consejo de Ministros en un asunto extraordinariamente delicado.

En Logroño, dentro de la gira de presentación de Sumar, la número tres del Gobierno y compañera de gabinete del magistrado vasco ha venido a estrechar el cerco en torno a él, a izquierda y derecha del arco parlamentario, al urgir «una profunda investigación» para «conocer con exhaustividad» las circunstancias en que acabaron muertos los inmigrantes que intentaban pasar ilegalmente a territorio español. «He sido clara desde el primer momento, con los derechos humanos no se juega, los derechos humanos no son relativizables», ha querido remarcar Díaz, que no ha ido, con todo, más allá. La palabra dimisión, esgrimida ya por la derecha pero también por ERC contra el ministro, es aún tabú en las filas de Unidas Podemos, que incide en pedir la comisión de investigación y en que el titular de Interior comparezca en el Congreso.

El presidente del grupo parlamentario morado en la Cámara, Jaume Asens, cree que las imágenes desveladas en las últimas 48 horas contradicen la versión ministerial. Asens ha advertido de que la «opacidad no puede ser espacio de impunidad para encubrir posibles desmanes y vulneraciones de los derechos humanos» y es preciso asumir posibles responsabilidades en caso de confirmarse las sospechas de una actuación dudosa en la valla para contener la avalancha y de Grande-Marlaska haya faltado a la verdad.

Contradicciones

El también dirigente de En Comú Podem ha ironizado en TVE con que el ministro debe ir «al oftalmólogo» dado que sostuvo que la de la valla fue una operación «bien resuelta». «No hay mayor ciego que el que no quiere ver», ha censurado. En consecuencia, Asens ha demandado al PSOE que «desbloquee» y acceda a permitir la comisión de investigación en el Congreso ante la «mayor masacre» registrada en la frontera sur del país. «Los actos de fe no funcionan en democracia, hay que dar explicaciones y entregar todas las imágenes», ha remachado.

El recuerdo del pasado

Los interpelados -los socialistas- han guardado silencio sobre una crisis en la que el agua sube por momentos. Solo se ha pronunciado la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quien ha llamado a esperar a las investigaciones judiciales abiertas en España y Marruecos y ha optado por revolverse contra la exigencia del PP para que su compañero de Gobierno deje el cargo o el presidente Sánchez le destituya echándole en cara su «cinismo». Cinismo que ha relacionado con la rebaja en la ayuda al desarrollo que aplican los populares cuando gobiernan, según afeó, pero, sobre todo, con otra tragedia migratoria: la de la playa ceutí del Tarajal de 2014, bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en la que 15 subsaharianos murieron en el agua tras recibir pelotazos de goma de las fuerzas de seguridad españolas. Al revés hacia el partido de la oposición Montero ha sumado una llamada a que sea «prudente».

Las interpelaciones han tenido ido y vuelta, porque Alberto Núñez Feijóo, de viaje esta semana en América Latina, ha requerido desde Chile «responsabilidad» Grande-Marlaska y, pro extensión, a Sánchez. En línea con lo dicho por Asens desde las antípodas ideológicas, Feijóo ha recordado que el presidente del Gobierno zanjó la crisis asegurando que estaba «bien resuelta» y le ha lanzado la pregunta de si sigue pensando lo mismo tras la publicación de las nuevas imágenes. En cuanto al ministro, le ha recriminado un relato que ha quedado «desacreditado» por los vídeos y testimonios que se van conociendo. «Necesitamos que nos den una explicación porque lo contado en junio y septiembre era falso. Y cuando uno informa a su pueblo desde la falsedad y el engaño, ese pueblo reivindica seriedad y claridad», ha aseverado el jefe de filas de los populares.

Horas antes, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, también había reiterado que el ministro Grande-Marlaska debe dimitir por «mentir» atacando con que para este Gobierno «vale lo mismo la mentira que la verdad». Bendodo ha subrayado que el titular de Interior «dijo primero que no se había producido ninguna víctima en suelo español» y que «ahora, arrinconado, dice que no ha habido ningún hecho trágico en territorio español». «Lo próximo, y mejor hoy que mañana, será admitir la realidad y coger la puerta», ha rematado el número tres del PP, que ha vuelto a separar la actuación del ministerio de la profesionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.