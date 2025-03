«No podemos aceptar que el PP use de rehén al Poder Judicial para secuestrar al Legislativo»

Lourdes Pérez Lunes, 31 de octubre 2022, 07:04 Comenta Compartir

Esta entrevista estaba concebida, entre otras cosas, para preguntar a quien es juez, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial y ahora ejerce la política por el acuerdo, que parecía inminente, entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de la Magistratura. La suspensión de las negociaciones obliga a cambiar el paso con un Fernando Grande-Marlaska que apenas prueba el té rojo que ha pedido mientras se afana en defender que este Ejecutivo cumple la ley, sea con los presos de ETA o en la tragedia de la valla de Melilla.

-¿A qué grado de colapso, de deterioro institucional, cree que se asoma el país con la ruptura de las conversaciones para actualizar el Poder Judicial?

-El bloqueo del PP afecta de manera grave al normal funcionamiento institucional de nuestro sistema democrático. Su actitud rebelde conduce a la deslegitimación del Poder Judicial ante el conjunto de la sociedad, que está perpleja al contemplar cómo un partido concreto impide la renovación incumpliendo un tajante mandato constitucional.

-¿Esto ya no tiene arreglo en lo que resta de legislatura?

-Debe tenerlo cuanto antes, es apremiante. El Gobierno y el Grupo Socialista siempre están dispuestos a cumplir la Constitución y el ordenamiento jurídico, siempre hemos tendido la mano al PP para alcanzar un acuerdo inmediato. El CGPJ debe ser renovado ya. Y conseguirlo solo depende de la voluntad, de la convicción democrática, del PP.

Vídeo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante un momento de la entrevista. Juan Ramón Gómez Puertas

-¿Merecía la pena arriesgar el acuerdo con Feijóo por el compromiso con ERC de reformar el delito de sedición, que podría exigir tocar otros artículos del Código Penal y, con ello, tiempo de maduración?

-No puedo aceptar esa formulación de la pregunta. Esta es la última de las veinte excusas que ha puesto el PP en estos cuatro años para justificar su decisión de convertir al Poder Judicial en rehén de sus intereses. La ruptura prueba que el problema de fondo es su negativa recalcitrante a permitir la renovación del CGPJ, porque hasta unas horas antes sus dirigentes insistían en público en que esto no guardaba relación con la posible reforma del delito de sedición. El CGPJ puede ser renovado en cuanto el PP quiera, pero me temo que el señor Feijóo y sus colaboradores son incapaces de ejercer el liderazgo necesario. Y, además, no debemos admitir bajo ningún concepto que el PP vincule ahora esos dos asuntos, porque sería tanto como aceptar que utilice como rehén al Poder Judicial para secuestrar a su vez al Poder Legislativo e impedir que ejerza su función primaria: aprobar las normas por las que nos regimos según las agendas legislativas de los grupos parlamentarios en los que se integran los diputados que representan la soberanía nacional. El PP inflige un grave daño a la democracia con su empecinada insumisión constitucional.

La paz de hace 11 años

-El Gobierno ha acercado a las cárceles vascas a casi la totalidad de los presos de ETA que se encontraban dispersos en centros penitenciarios de otras comunidades. Entre ellos está Arkaitz Goikoetxea, uno de los terroristas que había planeado matarle. Al margen de lo político, ¿supuso algo esa decisión en el terreno personal?

-Este ministro de Interior, como dice, fue objetivo de ETA. Fue juez y aplicó el principio de legalidad como corrresponde en el Estado de Derecho, y con él se venció a la organización terrorista. Y ese mismo juez ha seguido aplicando el principio de legalidad siendo ministro. Otros quizá quieren aplicar la excepcionalidad. Pero la ley es algo ineludible, que no se puede ver contaminada por ningún tipo de consideración personal. Eso sería una falta de respeto a los principios que conforman el Estado de Derecho.

-La pregunta iba, más bien, por si usted se imagina cruzándose un día con Goikoetxea por las calles de su ciudad, Bilbao.

-Yo es que no me planteo esas circunstancias. Sí me planteo caminar por mi tierra, por Euskadi, en paz y tranquilidad. Y esa es una realidad desde hace 11 años. A ETA le hicimos frente con el imperio de la ley. A mí lo que me vale es que desde el 20 de octubre de 2011 todos podemos salir de casa sin necesidad de mirar atrás.

-Hay una parte de la sociedad y, singularmente, de las víctimas, que interpreta que hemos pasado del 'paz por presos' al 'presos por Presupuestos'. ¿Está en condiciones el Gobierno de negar que exista una transacción con EH Bildu por sus votos en el Congreso?

-Por supuesto. Trasladamos a los presos porque cumplir las penas lo más cerca posible al entorno social es una obligación y un derecho; artículo 12 de la Ley General Penitenciaria, que parece que nadie lo lee. La dispersión fue una política antiterrorista mientras ETA mataba. Once años después, parece mentira ... cumplir condena en una cárcel en Vitoria o en Granada es lo mismo. Y el control del cumplimiento de las penas no solo es administrativo, sino también judicial. Parece olvidarse que cuando ETA nos amenazaba, nos secuestraba y nos asesinaba, el PP acercó a más de 500 etarras al País Vasco. Lo que estamos haciendo es aplicar la ley, esa es la fortaleza del Estado de Derecho.

-¿Estamos fortaleciendo, al tiempo, las política de memoria? ¿O tenemos ese flanco descubierto?

-La confusión es peligrosa, casi capciosa. No me va a decir nadie que yo no aplico la ley. La aplicamos, y no podemos generar en la sociedad otra impresión que esa.

-Ministro, fue Arnaldo Otegi quien relacionó los presos con el apoyo al Gobierno.

-Se da valor a quien se le quiere dar. ¿Si tuviéramos en Cádiz a los 190 presos etarras que quedan, estaríamos cumpliendo la ley? ¿Podríamos sentirnos firmes, en cuanto realmente demócratas y cumplidores de la ley? ¿Sí o no? Y sobre la memoria, este ministro y este Gobierno fueron los que revitalizaron el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria, que no se había hecho nada. Ese centro es un referente que está generando memoria y dignidad. Estamos trabajando en las unidades didácticas con el Ministerio de Educación. Y estamos trabajando en un segundo memorial en Madrid, la ciudad con más asesinados si sumamos el 11-M.

-Hay 300 crímenes de ETA por aclarar. ¿Tienen algún plan con respecto a los arrepentidos?

-Contamos con una unidad específica tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional investigando todos los casos que no han sido esclarecidos de una manera determinante. En los últimos 10 años ha habido más 240 detenciones relacionadas con el entorno de ETA, se han localizado zulos, se han intervenido 325 armas, más de 900 kilos de explosivos, 6.000 detonadores... Y seguimos trabajando de forma denodada. Somos de los países que más delitos terroristas hemos esclarecido.La figura ya existe en el ordenamiento jurídico, quien quiera dar datos que conozca de atentados puede hacerlo.

LAS FRASES: Política penitenciaria. «¿Si tuviéramos en Cádiz a los 190 presos de ETA, estaríamos cumpliendo la ley?»

Tragedia en Melilla. «No voy debatir con el Defensor del Pueblo, respeto su trabajo. Se actuó conforme a la ley»

-Se cumplen cuatro meses de la muerte de decenas de inmigrantes en la valla de Melilla. ¿Puede poner la mano en el fuego por que Marruecos no se excedió en la represión del salto violento?

-Ni puedo ni debo calificar cuál fue la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes. Hay investigaciones abiertas tanto en Marruecos como en España, dejemos que se desarrollen. Lo que sí puedo decir es que las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, y en concreto la Guardia Civil, actuaron en todo momento en parámetros de legalidad, de proporcionalidad y de idoneidad protegiendo las fronteras españolas, que en este caso son las europeas. Lamentamos, con toda intensidad, la muerte de al menos 23 personas y trasladamos nuestra solidaridad a sus familias. Pero lamentamos también que 50 guardias civiles, así como gendarmes marroquíes, sufrieran lesiones de distinta entidad.

Mediterráneo y Atlántico

-Compromete, por tanto, que la actuación de las fuerzas españolas fue la que tuvo que ser.

-Fue la correcta y la adecuada a la legalidad para hacer frente a un ataque violento a nuestras fronteras.

-¿Han podido pecar, desde la reacción inicial del presidente del Gobierno, de frialdad ante una tragedia de esta magnitud?

-Nunca la ha habido, y no nos van a dar clases de protección de derechos humanos. España se dedica a salvar vidas protegiendo a los más vulnerables en el Mediterráneo y en el Atlántico. Nos dedicamos a hacer salvamento, y desarticulando las mafias y trabajando con los países de origen y tránsito conseguimos evitar el 40% de las salidas; también así estamos salvando vidas. Esta protección de los derechos humanos no entra en contradicción con defender nuestra fronteras de agresiones violentas.

-El Defensor del Pueblo les acusa de haber expulsado aquel día a 470 subsaharianos en caliente, de forma ilegal.

-Los rechazos en frontera se conformaron según los principios de legalidad, mostrando mi total respeto y consideración al trabajo del Defensor del Pueblo.

-¿Se equivoca, entonces, la oficina de Ángel Gabilondo?

-No voy a debatir, porque no corresponde, con el Defensor del Pueblo. Le insisto en que se actuó conforme a la legalidad nacional e internacional.

-¿Le preocupa que pueda cundir la sensación de que, tras el histórico acuerdo diplomático con Marruecos, somos condescendientes con algunas potenciales vulneraciones de derechos por parte del país vecino?

-Me parece absolutamente grave solo formularlo. Este Gobierno es escrupuloso con los derechos humanos en todo momento y circunstancia.

La «seguridad jurídica» para la ley trans y el no implícito a su posible candidatura en Madrid -Usted es gay y se ha mostrado muy comprometido con los derechos LGTBI. ¿Le duele el desgarro, la división, que se está produciendo en torno a la ley trans? ¿Precisa la norma más seguridad jurídica en el trámite de enmiendas? -He estado, estoy y estaré plenamente comprometido, pertezco al colectivo. Desde el primer día, este Gobierno ha apostado por la ampliación de derechos de la ciudadanía y ha sido el que ha impulsado esta ley. Este Gobierno, por tanto, ha estado, está y estará siempre al lado de las personas trans y de todo el colectivo LGTBI. Y no tengo ninguna duda de que alcanzará el equilibrio entre todas las opiniones y sensibilidades que solo persiguen dar seguridad jurídica a la mejora y el avance en los derechos de las personas trans. -Esta es de sí o no, ministro. ¿Va a ser el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid? -Yo estoy absolutamente centrado desde hace casi cuatro años y medio en el Ministerio de Interior. Hemos hecho muchas cosas, en materia de personal, de infraestructuras, de protección civil... -Es decir, eso es un no. -Es que hemos hecho y queda mucho por hacer. Se nos identifica con el entorno de seguridad que garantizan las fuerzas y cuerpos de seguridad para que podamos desarrollar nuestros derechos y libertades. Pero hay otros entornos a proteger, como en las emergencias consecuencia del cambio climático o la seguridad vial.

Comenta Reporta un error