Marlaska se desvincula del 'Delcygate': «A mí no me comunica nada el presidente»

Fernando Grande-Marlaska no está dispuesto a asumir la más mínima responsabilidad de lo que pudo ocurrir aquella noche del 20 de enero de 2020 ... en Barajas cuando Delcy Rodríguez aterrizó en España a pesar de tener vetada la entrada en la Unión Europa. El ministro del Interior, durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado sobre la 'trama Koldo', se esmeró en echar balones fuera y presentarse como un mero espectador externo de todo lo ocurrido en el aeródromo madrileño aquellas horas. Es más, aseguró tajante que Pedro Sánchez -al que José Luis Ábalos le había avisado cuatro días antes de la llegada de la vicepresidenta de Venezuela según la investigación judicial- hurtó esa información de trascendencia internacional al ministro del Interior, máximo responsable del control fronterizo del país: «A mí no me comunica nada el presidente», confesó Grande-Marlaska.

Pero a pesar de refugiarse en evasivas y parapetarse en continuos «no lo sé», «no me consta» y «lo desconozco», al final el ministro tuvo que reconocer que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no mienten. O sea, que sí que supo con antelación de la llegada de la mano derecha de Nicolás Maduro porque el que entonces era su jefe de Gabinete y hoy secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, se lo advirtió después de que éste –de acuerdo con la UCO- fuera avisado por el asesor de Ábalos, Koldo García, de que Delcy Rodríguez iba a aterrizar y que había que poner en marcha el procedimiento para la llegada de un mandatario extranjero.

Durante el tenso interrogatorio del senador popular Luis Javier Santamaría, el máximo responsable de Interior acabó por admitir que se enteró cuando la dirigente chavista ya «estaba en vuelo» y fue entonces cuando llamó a Ábalos, según su versión, para avisarle de que le impidiera pisar territorio Schengen. En aquel momento –afirmó el ministro- tampoco le comunicó este problema a Pedro Sánchez, con quien asegura que no ha vuelto a tratar este asunto pese a que el 'Delcygate' lleva más de cuatro años en el centro de la polémica.

«Como Ministerio del Interior solamente se actuó en el marco de nuestras competencias, desconociendo cualquier otra circunstancia de ese viaje», reiteró Marlaska, echando de nuevo balones fuera. «Se me traslada que la vicepresidenta de Venezuela tiene un señalamiento Schengen y yo lo traslado. Le traslado (a Ábalos) que esa persona no puede pisar territorio Schengen cuando tengo conocimiento», se limitó a repetir hasta la saciedad.

Sin más pistas

Y poco más. Ni una pista de quién (tanto de su departamento o de otro) estuvo en ese recibimiento a la vicepresidenta bolivariana o cuál fue el despliegue de las fuerzas de seguridad en el aeropuerto. «Quién fuera a Barajas, mientras no se incumpliera el señalamiento Schengen, no tenía interés en conocerlo», llegó a afirmar, al tiempo que no respondió por qué se dejó entrar en la comitiva al máximo responsable de la red corrupta, Víctor de Aldama. «No sé donde estuvo cuando estuvo ni si entró ni en qué circunstancias», arguyó el ministro, que dijo también desconocer básicamente casi todo sobre la visita.

Eso sí, a pesar de su grado de desconocimiento sobre lo ocurrido aquella noche en las pistas del Adolfo Suárez, dijo tener el «convencimiento» de que las maletas que transportaba la comitiva de Delcy Rodríguez (y en las que la propia UCO no descarta que hubiera oro) entraran a España y dijo tener la seguridad de que la mandataria bolivariana no pisó el territorio Schengen. Por eso no se abrió después ninguna investigación interna sobre lo ocurrido, porque -adujo- las fuerzas de seguridad cumplieron el objetivo de que no cruzase la frontera, al menos la administrativa.

«A mí lo que me hubiera preocupado y habría abierto una investigación es si la señora vicepresidenta de Venezuela en ese momento pisa suelo español. No pisó suelo español en parámetros de suelo Schengen», concluyó de manera enrevesada.