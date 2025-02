Marlaska condecoró en 2022 a Aldama con la medalla al mérito de la Guardia Civil

Fernando Grande-Marlaska condecoró a Víctor de Aldama con la medalla de ingreso en la Orden del Mérito de la Guardia Civil en su edición ... de 2022. Así consta, según ha podido comprobar este periódico, en el Boletín oficial de la Guardia Civil del 22 de septiembre de que aquel año, en el que el propio ministro del Interior firmó el reconocimiento al líder de la trama corrupta con motivo de la Patrona del cuerpo, la Virgen del Pilar, que se celebró ese octubre.

Para cuando el empresario fue condecorado, según consta en el sumario, éste ya había corrompido por completo a varios de los agentes y a un mando de los servicios antiterroristas del cuerpo y la relación delictiva por ambas partes, que había comenzado en 2019, estaba en pleno apogeo. A cambio de mordidas a Rubén Villalba Carnerero, comandante de la Unidad Central Especial (UCE), éste pasó al jefe de la trama información confidencial de bases de datos policiales, además de usar a sus propios subordinados para blanquear dinero de la red. Además, en los archivos de la UCE Aldama había sido dado de alto como colaborador, para que sus agentes 'comprados' fueran avisados en el caso de que otras unidades le investigaran.

En septiembre de 2022, cuando Marlaska -que ha asegurado que no conoce de nada al imputado- firmó la concesión de esa medalla a De Aldama, ya había tenido lugar el Delcygate. Aunque el ministro del Interior en la comisión de investigación del Congreso aseguró no haber sabido nada de la llegada de la vicepresidencia venezolana a Barajas y que no intervino en ningún momento en ese viaje organizado por el propio comisionista encausado, De Aldama este jueves ante el juez Ismael Moreno afirmó que Marlaska estuvo al tanto de todo y que, incluso, dio órdenes expresas para que Ábalos y el propio Aldama entraran a la zona de seguridad del aeropuerto. Es más, que que dio instrucciones para que la Policía Nacional revisara la seguridad del chalet del lujoso barrio de El Viso de Madrid donde se iba a alojar al número 2 de Maduro. El titular de Interior, además, según la declaración del imputado, era uno de los ministros que tenían que participar en la cena secreta con la vicepresidenta bolivariana.

«Inaceptable»

El Boletín Oficial de la Guardia Civil que incluye la concesión de la medalla no desgrana los motivos por los que el Ministerio del Interior otorgó este reconocimiento que habitualmente se da a personas que han colaborado de manera destacada con el cuerpo o que han puesto en valor acciones de la institución armada. Por el momento, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska no ha explicado el motivo por el que se premió al jefe de la trama corrupta.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha sido el colectivo que ha descubierto la concesión de la medalla, solicitó a Marlaska este viernes «la inmediata retirada» de la distinción. «Es inaceptable que se otorguen condecoraciones a personas cuya trayectoria pueda contradecir los principios de ética, honradez y compromiso que rigen nuestra institución. Esta práctica no solo ensucia el prestigio de la Guardia Civil, sino que también hiere profundamente a los agentes que dedican toda una vida de servicio sin recibir el reconocimiento que merecen», señaló el colectivo.