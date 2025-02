Marlaska abre un expediente al sindicato policial que ha firmado un acuerdo con Desokupa

El Ministerio del Interior redobla su presión sobre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) tras la firma el pasado viernes de un convenio con Desokupa, ... la empresa propiedad del ultra Dani Esteve especializada en desahucios, para la formación en defensa personal de hasta 30.000 funcionarios, según afirman la central y la controvertida firma de desalojos de forma expeditiva.

Según informó este miércoles el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, la Dirección General de Policía ha abierto un expediente informativo para «analizar el acuerdo alcanzado» entre el sindicato y Club Desokupa, la división de Esteve dedicada al entrenamiento fundamentalmente en artes marciales. Interior afirma que ha tomado la decisión de abrir esta investigación interna «tras conocer el contenido de los informes solicitados el pasado 4 de agosto a la Abogacía General del Estado y a la Secretaría General Técnica» del propio ministerio.

«A través de este procedimiento administrativo, la Dirección General de la Policía recabará toda la información sobre la compatibilidad de los agentes en activo que impartirían la formación extracurricular ofrecida por el sindicato policial a los miembros del cuerpo», afirman fuentes oficiales del Ministerio del Interior, en relación al anuncio de que, entre otros profesores, funcionarios tanto de la Policía como de la Guardia Civil serán instructores de estos cursos de la empresa de Esteve.

A la espera de que se resuelva este expediente informativo, el Ministerio del Interior ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado «para conocer si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y, en su caso, cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse», explican desde el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska.

El acuerdo de cuatro páginas suscrito la semana pasada por la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, y Esteve, al que ha tenido acceso este periódico, es un protocolo de colaboración del sindicato con una empresa externa para intentar dar servicio a sus afiliados. El «acuerdo de colaboración», que así se llama, se limita a ofrecer «precios especiales» a los afiliados del SUP en los cursos «on line» del 'club Desokupa', además de «descuentos» y «ofertas» en «material policial» de los «sponsors» de la empresa de Estévez. Y ello, a cambio de que el SUP ponga en su web «banners» de 'Desokupa', ponga en marcha un espacio dedicado a esa empresa y haga publicaciones en sus redes sociales publicitando el acuerdo.

Este acuerdo ha provocado una fuerte crisis interna en el seno del SUP, cuyos orígenes en los ochenta se sitúan muy próximos al PSOE y a la UGT. Numerosos afiliados se han dado de baja, mientras varias ejecutivas locales han mostrado su malestar.

«Sin fondos públicos»

El SUP salió al paso del anuncio del expediente por parte de Interior garantizando que el acuerdo en cuestión «no implica la utilización de fondos públicos ni subvenciones de ningún tipo». «La financiación de este programa formativo es completamente ajena a recursos públicos, no suponiendo coste alguno para nuestro sindicato», apuntaron desde la central sindical.

«El SUP es un sindicato comprometido con la transparencia y la legalidad en todas sus actuaciones, motivo por el cual, confiamos plenamente en que el proceso administrativo iniciado confirmará la absoluta regularidad de este acuerdo de colaboración», apostilló la organización policial.