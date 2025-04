Margarita Robles ve «amplias posibilidades» de encajar la amnistía en la Constitución La ministra en funciones asegura que «la realidad social hoy en día no es la misma que la de hace más de 40 años»

La ministra de Defensa en funciones considera que existen «amplias posibilidades» dentro de la Constitución para aprobar una ley de amnistía, uno de los requisitos que exigen las fuerzas independentistas catalanas de cara a un posible apoyo a una investidura de Pedro Sánchez.

Margarita Robles, una jurista de reconocido prestigio, consideró este lunes durante una entrevista en RNE que «la realidad social hoy en día no es la misma que la de hace más de 40 años cuando la Constitución se puso en marcha». La titular de Defensa es la primera integrante del ala socialista del Gobierno de coalición en posicionarse a favor de una amnistía que los socialistas negocian con la máxima discreción y sobre la que no se sabe siquiera a cuantos encausados por el 'procés' podría afectar, lo que incluye al propio Carles Puigdemont. «Yo llevo desde muy joven aplicando el derecho y he visto muchísimas reformas legislativas, las reformas legislativas son algo que determinan y que ponen de relieve que nuestra sociedad es una sociedad muy viva», concluyó Robles.

El PP ya ha avanzado que cualquier intento de amnistía será recurrido ante el Tribunal Constitucional. La pega para los populares es la amplia mayoría de magistrados progresistas.

Sumar ya la negocia

Mientras el PSOE comienza a reconocer en público la concesión de una amnistía, Sumar lleva ya semanas buscando la fórmula que permita la aprobación de la ley, que desde Junts se exige que se registre en el Congreso antes de que sus siete diputados permitan a Sánchez mantenerse en la Moncloa.

La coalición que lidera Yolanda Díaz ha creado un grupo de 20 expertos que coordina el ex diputado de los comunes Juame Asens, quien además mantiene una fluida relación con Puigdemont. Pero aún sacando adelante la norma que perdone a los procesados por la fallida independencia, la coalición aún deberá superar la otra línea roja marcada por Junts y que es un referéndum de autodeterminación que, aquí sí, pocos defienden que encaje en la Carta Magna.

