Un marco político estable Es a Pedro Sánchez, líder del partido más votado,a quien le corresponde tomar la iniciativa y hacerlo necesario para conseguirlo. No lograrlo seríauna prueba de debilidad política de su formación JOSÉ MARÍA MOLINA Doctor en Derecho Martes, 2 julio 2019, 00:16

Parece haber una generalizada opinión respecto a que España necesita la formación rápida de un gobierno estable. Lo que ya no suscita tanta unidad de criterio es la forma de conseguirlo y el papel que deben jugar unos y otros en ese empeño.

En otros tiempos esto era un trámite casi automático, pero los resultados electorales de la legislatura pasada y la que se inicia, que es la que ahora nos preocupa, han convertido este paso en un proceso complejo por la dificultad política de formar una mayoría necesaria que permita la investidura de un presidente e iniciar la andadura de la nueva legislatura.

Partiendo de la base de la ineludible necesidad de formar gobierno, hacerlo en el menor tiempo posible, que sea estable y desarrolle políticas eficientes y moderadas, tal vez tengamos que centrarnos en el 'cómo' y en el 'quién', para avanzar en la situación presente.

Formar gobierno es un derecho y también un deber de quien recibe de S.M. el Rey el encargo para ello. Por tanto, es a Pedro Sánchez, líder del partido más votado, a quien le corresponde tomar la iniciativa y hacer lo necesario para conseguirlo. No lograrlo sería una prueba de debilidad política de su formación, lo cual no es difícil de colegir si atendemos al número de diputados con los que cuenta su grupo parlamentario.

Ciento veintitrés escaños son muy pocos, no solo para lograr su investidura como presidente sino, y sobre todo, para llevar adelante la gobernabilidad. Por ello, tal vez la prioridad no solo esté en los números, sino en de dónde van a proceder esos apoyos que necesita para llevar adelante una gobernabilidad. Esta situación obliga a que las relaciones entre los otrora contrincantes electorales se modulen de forma que pueda propiciar puntos de encuentro que le lleven a buen puerto. Todo ello sin olvidarse que el PSOE es un partido nacional y socialdemócrata y en esa condición es en la que ha obtenido sus mayores éxitos.

Pedro Sánchez es el primer responsable en crear las condiciones necesarias para lograr el marco adecuado en el que sea posible su investidura y la formación de un gobierno que tenga estabilidad, sin olvidar la naturaleza política de su partido, el marco constitucional y la realidad de los problemas de la España presente.

Por orden de los resultados obtenidos, 66 escaños, el segundo obligado en hacer análogos esfuerzos para lograr el fin indicado y, además, erigirse en líder de la oposición, es Pablo Casado al frente de la formación popular. Argumentar distancias políticas e ideológicas con el PSOE para dificultar la investidura y gobernabilidad será un argumento que pueda agradar a alguno de sus seguidores, tenga una cierta coherencia dentro de una lógica de confrontación, e incluso, lo necesite para reforzar su posición personal, pero en modo alguno hace disminuir su deber político e institucional.

El tercer responsable, siguiendo el orden de apoyos electorales y escaños, es Albert Rivera, que soporta la carga añadida derivada de liderar un partido de centro, con todo lo que ello implica tanto para lubricar las ásperas relaciones del presente político, velar por la moderación, y hacerlo de forma que no implique erosión en los apoyos a su formación derivados de los sectores de opinión pública que valoren más la confrontación que la razón, la moderación y el equilibrio.

Si con los resultados electorales esta necesidad ya parecía evidente, los recientes acontecimientos sobre pactos autonómicos y locales, la hacen imprescindible. Sánchez debe asumir que la victoria del PSOE en las generales ha sido relativa, que lidera una formación socialdemócrata aunque algunos sectores de sus bases no se hayan enterado todavía, y que la solución parlamentaria para la investidura y gobernabilidad necesita del acuerdo con partidos con los que pueda sumar una mayoría absoluta y aporten una perspectiva estable para la legislatura, que solo puede conseguir con el PP y Cs, juntos, o uno sin la compañía del otro.

Los tres reúnen la nada despreciable suma de 246 escaños, más que suficiente para configurar un marco político estable en cuyo seno se puede dar gobierno monocolor, en coalición, en cooperación o de las más variadas formas imaginables, sin el riesgo de depender de nacionalistas y populistas.

Esta es la solución política que se necesita y que, por tanto, PSOE, PP y Cs deben esforzarse en propiciar, con el convencimiento que el marco político derivado es donde mejor están defendidos los intereses generales de España y los españoles. Lo que hoy ayuda al PSOE a gobernar, mañana ayudará a otro.

Como hace tiempo dijimos, se puede necesitar lo que se quiere y querer o no lo que se necesita, pero lo que no puede suceder de forma consistente es no necesitar aquello que se requiere para evitar un mal inminente y grave.

En estas circunstancias, Cs debería proponer al PSOE un gobierno de coalición.