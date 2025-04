El caso Maragall se cobra la cabeza de la mano derecha de Aragonès en el Govern

El viceconsejero de Comunicación y Estrategia de la Generalitat, Sergi Sabrià, se ha convertido en la primera víctima política del caso Maragall, un escándalo ... interno en ERC, que está agravando la crisis en la formación republicana. Sabrià, tras las elecciones catalanas, ya anunció su intención de apartarse de la primera línea de la política cuando se produjera el traspaso de poderes con el nuevo Ejecutivo catalán, pero los acontecimientos en Esquerra se han precipitado y este jueves ha presentado su dimisión al presidente de la Generalitat. Ha anunciado su renuncia desde la sede de ERC.

El caso Maragall ha estallado esta semana, después de que lo publicara el diario Ara. En la pasada precampaña de las municipales, Barcelona apareció llena de carteles ofensivos hacia los dos hermanos Maragall, Pasqual y Ernest. «Fuera el alzhéimer de Barcelona», decían los carteles, con las fotos de los dos dirigentes políticos. Ernest era el candidato de ERC a la alcaldía de Barcelona. La idea de lanzar esta campaña surgió de la propia ERC. El partido dijo al principio que fue una acción de un militante. Pero Maragall acusó directamente al entonces director de comunicación. Este elevó el tiro y amenazó con tirar de la manta. Habló de una estructura paralela en el partido.Todos los focos apuntaban hacia Sabrià, que es desde hace años el estratega de comunicación de Esquerra, aunque estos últimos años lo ha realizado desde el Govern, como jefe de gabinete de Aragonès, primero, y más tarde como viceconsejero.

Sabrià cesa como miembro del Govern, pero ha querido dejar claro que no se va porque asuma que es culpable en el caso Maragall. «Me voy porque es la mejor aportación que puedo hacer al partido», ha asegurado. Cree que puede servir para rebajar la tensión interna en el partido El republicano hace de cortafuegos, pues el escándalo amenazaba con salpicar a la dirección de la formación. «No lo dejo por ser culpable, no aprobaría nunca una acción como las de los carteles de Maragall», ha asegurado. Su labor, ha dicho, fue actuar de bombero para apagar cuando supo que se ha había declarado un incendio.

Sabrià ha llorado y ha recibido aplausos de la dirección del partido, del sector rovirista (Vilalta, Vialgrà, Mas, Jové y Maragall, presentes en la sala) y ha dicho adiós cargando contra Oriol Junqueras, al que ha acusado, sin citarlo, de precipitar su salida. Sabrià forma parte del sector afín a Marta Rovira. Los roviristas están en pugna con los junqueristas. «A algunos no les importa el partido. Solo la ambición y el deseo de controlar el partido», ha disparado contra Junqueras, que trabaja por ser reelegido presidente de ERC y con el que no se habla desde hace un año. «ERC siempre será un proyecto colectivo y no de una persona», ha asegurado, en velada referencia a quien ha pilotado la nave republicana desde 2011 y 2024. «Es el momento de caras nuevas», ha rematado.