La CUP mantiene el veto a las cuentas del Govern

Cristian Reino Barcelona Sábado, 20 de noviembre 2021, 14:38 Comenta Compartir

La CUP ha decidido este sábado, en una reunión de sus órganos ejecutivos (COP, coordinadora oberta parlamentaria), mantener el veto a las cuentas de la Generalitat, a solo dos días de la votación de las enmiendas a la totalidad. La última oferta del Govern, realizada ayer viernes, no ha sido suficiente para los anticapitalistas, que vuelven a poner patas arriba la política catalana. El miércoles pasado, tras la consulta a la militancia, los anticapitalistas registraron una enmienda a la totalidad a los números diseñados por el consejero de Economía, Jaume Giró, y que suponen los primeros Presupuestos de Pere Aragonès. La militancia optó por el bloqueo, pero al mismo tiempo abogó por seguir negociando con el Govern hasta el último minuto. Ahora, los cuperos ni siquiera han considerado necesario convocar a sus bases y ya han dado por hecho el bloqueo a los Presupuestos de la Generalitat, ya que entienden que no hay tiempo para cambiar suposición. Las negociaciones están agotadas.

La votación sobre las enmiendas a la totalidad es este próximo lunes por la tarde y si ninguna fuerza sale en apoyo de ERC y Junts, que necesitan tres escaños más, las cuentas no habrán superado la primera criba y quedarán bloqueadas y sin posibilidad de ser tramitadas. La CUP lleva siete años marcando la política catalana. Mandó a Artur Mas a la «papelera de la historia», forzó a Puigdemont a celebrar un referéndum y tumbó la investidura de Jordi Turull, el día antes de su ingreso en prisión. Sus asambleas son toda una incógnita. Hasta el punto de que en una ocasión, cuando decidía sobre la investidura de Mas, la votación deparó un insólito empate a 1.515 votos. Aragonès está ahora en manos de los comunes, que como el PSC y la CUP, registró una enmienda a la totalidad. Los de En Comú Podem, no obstante, han avanzado estos días en las negociaciones. El Govern inició contactos con los comunes como plan B, viendo que los anticapitalistas mantenían una posición inflexible.

De nada ha servido que el Govern se haya movido tras la primera consulta de los antisistema. La formación de la izquierda nacionalista había conseguido arrancar algunas cesiones al Ejecutivo de Aragonès. Los cuperos han centrado sus exigencias en cinco bloques: vivienda, macroproyectos, referéndum, fiscalidad y retirada de acusaciones contra manifestantes. El Govern ha hecho guiños, sobre todo, en materia de vivienda y en la cuestión del referéndum. Así, por ejemplo, el Gobierno catalán está dispuesto a llegar a la cifra de mil millones de gasto en políticas de vivienda como reclaman los antisistema. Aunque estos creen que no es suficiente, pues a su juicio los mil millones prometidos por el Govern solo son en una «pequeña» proporción para vivienda pública.

Sobre el 'procés', Aragonès ha rescatado la idea de un referéndum antes de 2025 como piden los de la izquierda radical. En concreto, se compromete a estudiar la celebración de un nuevo referéndum unilateral durante su mandato, que expira en 2025. En rueda de prensa este sábado, la portavoz cupera, Eulalia Reguant, ha reclamado a Aragonès que fije la fecha de un nuevo referéndum.

En cambio, ni en la cuestión fiscal ni en los macroproyectos ha habido acercamiento. Los anticapitalistas reclaman aumentos de impuestos a las rentas altas, una reivindicación que choca con la posición de Junts, de ideología de centro liberal. También que se paralicen los grandes proyectos turísticos y de infraestructuras. ERC y Junts habían cedido también en la cuestión de los Mossos y han permitido que la CUP presida la comisión parlamentaria que estudiará cambios en el modelo policial y pretende fiscalizar la labor de los agentes. La Consejería de Interior ha diluido el gabinete jurídico que defendía a los Mossos como pedía la CUP y este equipo ha pasado a depender de Presidencia.

Aragonès insistió en pactar con la CUP porque no quiere dilapidar a las primeras de cambio la mayoría nacionalista, que por primera vez superó el 52% de los votos en unas catalanas. El president no quiere hacer saltar por los aires los pactos de investidura. La agenda soberanista quedaría aparcada en un cajón y el Govern perdería capacidad de presión en la mesa de diálogo y ERC perdería influencia en el Congreso. Junts, en cambio, no descartaría pactar con los socialistas. A pesar de su retórica, los postconvergentes tendrían interés en que la CUP quedara fuera de la ecuación gubernamental en Cataluña. Podrían culpar a Aragonès de romper la mayoría secesionista y, de la mano de los socialistas, podrían consolidar los grandes proyectos, que en estos momentos están en el aire, como la ampliación del Prat, los Juegos Olímpicos de invierno o el Hard Rock de Port Aventura. PSC y Junts ya gobiernan juntos en la Diputación de Barcelona y a nivel local no están tan lejos como sus posiciones en la cuestión del conflicto catalán.