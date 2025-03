Los manifestantes de Ferraz cambian la protesta a pie por el coche

R. C. Martes, 21 de noviembre 2023, 00:22 Comenta Compartir

Cambio de estrategia en torno a la sede del PSOE en Madrid, tanto por parte de la Policía Nacional como de los manifestantes. La primera optó este lunes por la noche por acotar a poco más de las aceras la concentración ya habitual –se suman ya dieciocho jornadas consecutivas de protesta- de personas contra los acuerdos de los socialistas con los independentistas catalanes y la polémica ley de amnistía. Por su parte, la segunda pretende cambiar o, al menos, alternar las protestas a pie de calle con otras en coche y motos, además de extenderlas hasta final de año: 'este año las uvas en Ferraz' fue su lema.

La primera prueba de esta renovada forma de actuar será este martes. En realidad, ya se empleó durante la legislatura pasada en otras protestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez auspiciadas por Vox, aunque aquellas veces fue de día y normalmente en fin de semana. El lunes a última hora de la tarde y parte de la noche ya se vio un pequeño ensayo con varios vehículos y motocicletas que circulaban por esta zona de la capital haciendo sonar sus pitos y ondeando banderas españolas, algunos de ellos incluso reiterando la maniobra dando vueltas a la manzana.

Ampliar Varios coches y motos participaron este lunes por la noche en Madrid en una nueva protesta contra los acuerdos del PSOE con los independentistas catalanes. Efe

Mientras, a pie de calle y al lado de las calles Ferraz y Marqués de Urquijo, un millar de manifestantes -según la Delegación del Gobierno- se concentraban con pancartas y también banderas españolas para protestar contra Pedro Sánchez por los pactos del PSOE con Junts y ERC, coreando consignas ya habituales como 'No es un presidente es un delincuente'. Eso sí, a diferencia de días anteriores esta vez no había vallado de seguridad y la calle estuvo abierta al tráfico todo el tiempo, algo que no había ocurrido hasta ahora.

Un detenido

En cualquier caso, la presencia de policías todavía fue relativamente importante para prevenir posibles incidentes y asegurarse de que los manifestantes no volvían a tomar el asfalto como sí hicieron las dos últimas semanas. En este sentido, los agentes detuvieron a una persona por desobediencia y atentado contra la autoridad, en concreto un reportero de EDATV, según informa Europa Press citando fuentes gubernamentales. La concentración se disolvió sin incidentes poco antes de las once de la noche.

Curiosamente, el argumento dado por las Fuerzas de Seguridad este lunes para impedir que los manifestantes no cortasen el tráfico fue que la concentración no había sido notificada previamente a la Delegación del Gobierno y no contaba con la autorización pertinente. Pero eso mismo había ocurrido en todas las protestas anteriores y, sin embargo, no se actuó igual.