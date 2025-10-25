Una manifestación pide la dimisión de Mazón al año de la dana: «Es momento de reivindicación y memoria» «Tendríamos que hacer tres horas y 49 minutos de silencio para cumplir un minuto por cada uno» de los 229 fallecidos, dice Álvarez

Varias personas con pancartas, y un cartel de Mazón con las manos rojas, durante una manifestación para reclamar la dimisión del presidente de la Generalitat.

C. P. S. Sábado, 25 de octubre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Una nueva manifestación multitudinaria, la duocédima, recorre este sábado por la tarde el centro de València para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre que dejó 229 víctimas, al grito de «el president a Picassent», «Mazón culpable», «Mazón a prisión» y «ni oblit ni perdó» y porque es «un momento de reivindicación y memoria».

Cuando está a punto de cumplirse un año de la tragedia, la marcha la encabezan varios tractores y ha participado una muixeranga antes de salir la pancarta de cabecera con el lema de «Mazón dimisión». Por detrás, avanza otra con la frase «I ara totes alcem la veu. Per qui ja no pot alcar-la» para, como ha señalado en declaraciones a los medios la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, «alzar la voz por los que ya no pueden alzarla», lo que para las entidades de víctimas es «fundamental».

Los asistentes exhiben carteles con las frases «Mazón culpable, Feijóo miserable», «Visca València lliure de fang i d'eixos merdes» o «No teniu cor ni paraula», entre otros; también portan muñecos de Mazón y la vicepresidenta Susana Camarero con las manos manchadas de sangre; muestran fotos de familiares fallecidos con los rótulos de «Justicia» o «Estamos aquí por vosotros» y llevan camisetas de «20:11 ni oblit ni perdó», en referencia a la hora en la que sonó el ES-Alert el 29 de octubre. En otros carteles se puede leer: «la vostra incompetència acaba amb les nostres vides» o «Mazón vas a llorar lágrimas de barro».

«Verdad por todas las víctimas»

La presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, ha lamentado, en declaraciones a los medios al inicio de la marcha, que un año después de la tragedia «continuamos sin saber qué estaba haciendo Carlos Mazón» en esa tarde y siguen «reclamando verdad por todas las víctimas» y «por las personas que aquel día lo pasaron mal».

«Necesitamos saber esa verdad; necesitamos justicia que llegará por la jueza, pero también necesitamos esa justicia que sea política y social. Por eso estamos aquí, para reclamar esa verdad, esa justicia y esa memoria para las víctimas que aún no pueden descansar en paz porque aún no saben qué pasó aquel día», ha dicho.

En esta línea, ha reclamado «responsabilidades políticas y que se vaya todo el Consell a casa porque un año después no nos dan seguridad». «Es el momento de la reivindicación; la memoria también es reivindicación y la reivindicación también es memoria», ha expuesto.

Por su parte, Rosa Álvarez ha afirmado que estos actos son «de reivindicación» y en los que el pueblo «tiene la ocasión de demostrarnos todos los meses su apoyo y también el rechazo al 'president' de la Generalitat y al Consell». «No reconocemos ni legitimamos a Mazón como presidente de la Generalitat porque el día 29 no estuvo donde por cargo le correspondía, por lo que si estaba ausente ese día, nos sobra cualquier día y en cada momento».

«No solo pedimos la dimisión sino también la prisión», ha dicho, y quiere que cumpla «tantos años como vidas ha segado». Para Álvarez, en la causa hay «dos investigados y medio», en alusión al jefe del Consell, al que acusan de no dejarles iniciar el «duelo» por sus víctimas.

«Somos familiares, como mínimo, de una persona que ha fallecido por su negligencia y por no estar en su sitio», ha lamentado. «No hay jurisprudencia emocional para afrontar esto, es muy complicado. Tendríamos que hacer tres horas y 49 minutos de silencio para cumplir un minuto por cada uno de ellos», ha dicho, y ha criticado que es «brutal que un año después estemos en el mismo punto» que en 2024. «Hay mucho dolor y mucha rabia que es lo que se transforma en lucha», ha insistido.

Toñi García, que perdió a su marido Miguel, de 64 años, y a su hija Sara, de 23, el día de la dana, ha incidido en que reivindican la dimisión de Mazón «por su negligencia e incompetencia en su gestión».

«Toda Europa y toda España sabe que es inaceptable e inasumible que un presidente de la Generalitat siga en su puesto de trabajo cuando más del 80 de su pueblo valenciano no lo quiere; quiere su dimisión y se lo está reclamando y ha tenido que salir la ciudadanía a la calle para reclamarlo», ha dicho, y ha criticado que «no ha estado a la altura» porque «mientras su pueblo se ahogaba, él estaba con una alerta roja comiendo en un restaurante de lujo con una periodista y acudió al Cecopi tarde». Al mismo tiempo, ha reprochado que la alarma «llegó tarde y mal redactada».

La marcha, convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunitat Valenciana, junto a las asociaciones de víctimas de la dana, los comités locales de emergencia y reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià, ha comenzado en la plaza de San Agustín para recorrer las calles Xàtiva, Colón, Palau de Justícia, Alfons el Magnànim, la Paz, plaza de la Reina, Brodadors y Micalet, y acabar en la plaza de la Virgen.