Más Madrid lleva a la Asamblea regional el empujón de Miguel Ángel Rodríguez

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, registró este martes la petición de comparecencia en la Asamblea regional de Miguel Ángel Rodríguez, el director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, para que informe «sobre el trato brindado a la prensa». García quiere que Rodríguez explique el incidente ocurrido con una periodista de La Sexta a la impidió abordar a Isabel Díaz Ayuso, tras la toma de posesión del presidente de la Junta de Catilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Los hechos ocurrieron cuando la reportera se ha acercado a la presidenta de la Comunidad de Madrid para realizar una pregunta. Después de insistir ante la negativa de Ayuso de responder sobre la ausencia de Alberto Núñez Feijóo en la investidura, el director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid aparece para recriminar la actitud a la periodista. Rodríguez aparta a Andrea Ropero, mientras dice que Ayuso ya ha realizado declaraciones. Durante un momento, la periodista sale de plano después de la acción del asesor de la presidenta de la comunidad madrileña.

«No hace falta que me empuje», respondió la reportera. «No la he empujado», insistió el director del Gabinete. «Lo que no hace falta es que haga usted el ridículo», añadió este. Ante estas palabras, Andrea Ropero insistió que no hay necesidad de empujar. «Le he tocado el brazo», respondió Rodríguez. Después del cruce de palabras, la periodista explicó que solamente estaba preguntando a Ayuso, en «un sitio donde puedo hacerlo». El asesor de la presidenta de la Comunidad Madrid recriminó que ese pasillo no estaba habilitado, si no que «era abajo», en referencia a otra planta de las Cortes de Castilla y León. «A nosotros nos han autorizado a preguntar aquí», insistió la reportera.

Después, Miguel Ángel Rodríguez se marchó del lugar mientras insistía en que no empujó a la reportera, que replicó al asesor con que la acción «está grabada». «Sácalo, como todos los días», fue la respuesta del director del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, Mónica García, que informó de la petición a la petición de comparecencia en Twitter, también publicó otro mensaje en la misma red social donde ha mostrado su apoyo a la periodista ante unos «comportamientos intolerables». «Es deplorable», añadió su compañero de partido, Íñigo Errejón.