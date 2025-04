Carmen Calvo - Exvicepresidenta del Gobierno y diputada del PSOE: «El machismo está en todos lados, sufrimos un ataque frontal contra el feminismo»

Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 1957) fue una de las piezas clave del Gobierno de Pedro Sánchez. Fue designada vicepresidenta al poco de triunfar la moción ... de censura contra Mariano Rajoy y allí siguió hasta julio del año pasado, cuando el presidente realizó la remodelación más importante de su gabinete en lo que llevamos de legislatura. La entrevista se acordó antes del verano y tras varios aplazamientos, llega en un momento de máxima convulsión. Acepta dar sus puntadas (con mucho hilo), pero evita ahondar en las grandes polémicas de las últimas semanas, como la 'ley trans' o la ley del 'sólo es sí'. Histórica del socialismo y referente del feminismo, es diputada y es presidenta de la comisión de Igualdad del Congreso, donde el miércoles se vivió una tormenta política con el ataque de Vox a Irene Montero.

- ¿Qué le pareció?

- Cuando Vox coloca la negación de la violencia machista como centro de su discurso es de esperar un ataque de esta naturaleza a una mujer en política. Lo que pone de manifiesto la importancia y el valor del feminismo para defender la democracia. Hay que pedir al PP responsabilidad y que no pacte con ellos. Estos discursos violentos y ofensivos en sede institucional no deberían quedar impunes.

- ¿Se está retrocediendo?

- Mire, los delitos de carácter sexual están aumentando. La sociedad sigue siendo muy machista. El estereotipo de las mujeres en relación a la belleza no es que se esté aflojando, es que se está potenciando. En estos momentos tenemos menos niñas en las carreras técnicas que hace 30 años, porque el mensaje poderoso que lanza una sociedad metida en el mercado es que lo que tienes que ser es bellísima. No que tienes que ser inteligente, independiente... Estamos rodeados de pornografía y de imágenes que siguen considerando a la mujer un simple objeto... Quiero decir que no hay un compromiso contundente y serio de atajar todo esto.

- ¿Qué se ha hecho mal para que con una ley que teóricamente estaba destinada a dar más protección a las mujeres, como la del 'solo sí es sí', se esté trasladando justo la imagen contraria, que algunos abusadores están saliendo a la calle?

- Es una ley complicada, como todas las que afectan al Código Penal, pero una ley necesaria que viene a proteger a las mujeres. Es fundamental hacer mucha pedagogía porque estamos pisando terrenos nuevos para el derecho. Regular el consentimiento es una cosa muy complicada y muy nueva. Se ha creado una tormenta perfecta que está siendo aprovechada por aquellos que no aceptan nada de este Gobierno y por la ola de antifeminismo y misoginia que existe.

- Pero la realidad es que algunos condenados están saliendo de la cárcel gracias a su aplicación, desde el Gobierno se ataca a los jueces... ¿Lo que está pasando es culpa del Ministerio de Igualdad o del conjunto del Gobierno?

- Evidentemente hacer una crítica general al Poder Judicial no es lo mejor. Las leyes se aprueban en el órgano colegiado que es el Consejo de Ministros, pero políticamente son de los ministerios que las impulsan. Pero lo que tiene que quedar claro es que de ninguna de las maneras se puede abrir paso en la conciencia colectiva de los españoles que estamos siendo permisivos con quienes agreden la libertad y la integridad sexual de la mujer y de los menores. Pero hay otro problema más de fondo...

- ¿Cuál?

- Últimamente se han estilizado tanto las ideas que yo no sé si le transmitimos bien a los ciudadanos la verdadera información. Entre todos deberíamos hacer un gran esfuerzo. Hay cosas que no son sencillas, que no son blanco ni negro, ni se resuelven con una frase ingeniosa... Hay una complejidad. Eso es la democracia y eso se llama madurez.

- ¿A qué se refiere cuando habla de «estilizado tanto las ideas»?

- A que se acaban colocando ideas como muy sencillas para hablar de algo complejo. Estamos viviendo un ataque frontal e increíble contra el feminismo, con actitudes de misoginia que pensábamos que habían desaparecido. El machismo está en todos lados.

«Nada nuevo bajo el sol»

- ¿No hay feminismo en la derecha? ¿Sólo puede ser de izquierdas?

- Cuando las feministas socialistas peleábamos por las listas cremallera, por las cuotas, el Partido Popular nos contestaba que esto era un atropello. Ellos de esto no entienden porque es una posición claramente de progreso. A la vista está que pactan con Vox gobiernos donde lo primero que se hace es debilitar las políticas de Igualdad. Que ahora aparezca Feijóo con la bandera del feminismo es como para echarte a reír y a morir al mismo tiempo. Nada nuevo bajo el sol.

- Pero también hay discrepancias entre el feminismo del PSOE y el de Unidas Podemos.

- Claro, es evidente. Nosotras entendemos el feminismo de la misma manera que entendemos el socialismo. Es una posición humanitaria que arranca de las ideas ilustradas y de la racionalidad. Nosotras partimos de la base de que todas las políticas que hay que hacer para avanzar la humanidad son de Igualdad. Por eso no existe un feminismo clásico ni caducado, como no existe un socialismo clásico ni caducado. Las mujeres no somos un colectivo.