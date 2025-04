Llop cree que Ayuso necesitará «contorsiones jurídicas» para tumbar el plan energético

Miguel Ángel Alfonso Madrid Miércoles, 10 de agosto 2022, 11:54 | Actualizado 20:26h. Comenta Compartir

Con el decreto-ley que recoge el plan de ahorro energético ya en vigor y después de que todas las comunidades autónomas estén cumpliendo con el mismo, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha respondido a las intenciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de llevar el texto ante el Tribunal Constitucional, que tendrá que hacer «contorsiones jurídicas» para tumbarlo.

En declaraciones a Telecinco ha explicado que el Real Decreto sólo modifica determinados puntos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) relativos a los límites en recintos calefactados por lo que no ve futuro a la vía que ha anunciado el Gobierno de Ayuso.

La titular de Justicia ha pedido a las Comunidades Autónomas estar a la altura de las circunstancias porque además de la guerra de Rusia se vive una emergencia climática y se debe aplicar «el sentido común».

También ha afeado que desde el Partido Popular no se esté de acuerdo en estas medidas de ahorro cuando «el que parece ser su líder», Alberto Núñez Feijóo, «dijo hace unos días que había que adoptar medidas de este tipo». Le ha pedido, como ya ha hecho en declaraciones anteriores, que «ponga orden en su partido», que demuestre su liderazgo y que no tenga «miedo» a Díaz Ayuso.

«De verdad estoy echando de menos al señor Casado -expresidente del PP- que sí se enfrentó a la señora Díaz Ayuso y sin embargo el señor Feijóo parece que tiene miedo de enfrentarse no sí si porque cree que le esperan las mismas consecuencias que al señor Casado», ha explicado.

En el PP se han apresurado a responder a la ministra de Justicia, y consideran que sus palabras suponen una «interferencia». «Es un insulto que la ministra interfiera en una toma de decisión judicial. Un día sí y otro también que haga estas determinaciones pone de manifiesto que el PSOE y Podemos en modo alguno respetan la separación de poderes», ha afirmado Pedro Rollán, vicesecretario de Política Autonómica y Local de los populares.

«El no por el no»

Dese Bilabo, el portavoz parlamentario de los socialistas, Patxi López, ha criticado que el PP sea «el partido del no por el no». También ha recordado que los principios fundacionales de la Unión Europea «se basan en la solidaridad». El exlehendakari negó que la seguridad de los municipios «dependa de la iluminación de los escaparates». «Se creen que la Gran Vía de Madrid representa a toda las calles del país. El gran problema del PP, y España necesita un gran partido conservador, es que ya no es un partido de Estado, solo hacen ruido, ruido que no conduce a nada», ha zanjado.

Respecto a las críticas por la supuesta falta de comunicación sobre las medidas, López cree que «se ha contribuido a ello con el objetivo de hacer daño». El portavoz socialista asegura que todas las dudas se aclaran en el decreto.

Sobre la ofensiva judicial de Ayuso contra el decreto, López es tajante: «El Gobierno está convencido de que se va a cumplir. La crítica solo genera ruido».