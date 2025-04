El Rey llama en Barcelona a «no relajarse» ante los desafíos actuales

Cristian Reino Barcelona Jueves, 5 de mayo 2022, 14:46 Comenta Compartir

El Rey ha regresado este jueves a Barcelona. Casi un mes después de su última visita con motivo del salón Alimentaria, Felipe VI ha participado en la entrega de premios empresariales José Manuel Lara, organizados por el Círculo de Economía, en el marco de su reunión anual. Como en ocasiones anteriores, algunas de las instituciones catalanas han plantado al jefe del Estado. Ni el presidente del Govern, Pere Aragonès, ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han estado presentes en el acto. El año pasado, las jornadas depararon la primera foto del Rey con Aragonès, al poco de ser investido. Tanto Aragonès como Colau participaron ayer en las jornada del Círculo.

En su discurso, el Rey ha llamado a «reflexionar profunda y serenamente sobre el devenir de nuestras sociedades», en un contexto tan «cambiante» en el mundo, «con una guerra en nuestras puertas y sus consecuencias geopolíticas y económicas», con los «efectos de la pandemia», además de los desafíos como la revolución tecnológica, el debate energético, el reto medioambiental o el futuro de Europa. Felipe VI ha asegurado que España «no puede relajarse» en dar respuesta a las «exigencias actuales».

A su juicio, estos retos requieren un «extraordinario esfuerzo y colaboración de nuestra sociedad en los ámbitos públicos y privados». «España no puede quedarse atrás en esta materia», ha afirmado ante la plana mayor del empresariado catalán, que le ha recibido con una cerrada ovación. «Y el más mínimo riesgo ante esa posibilidad debe llevarnos a poner el máximo de energía, el máximo de voluntad y de conciencia, empresarial y social, para salir adelante e incluso aprovechar bien las ventajas que pueden generar nuestro talento, nuestro ingenio, nuestra apertura y nuestra vitalidad social que es tan solidaria«, ha rematado. La presencia del jefe del Estado se ha normalizado en Cataluña. El Govern y en ocasiones la alcaldesa le hacen boicot, pero la tensión que se vivía años atrás cada vez que Felipe VI visitaba una ciudad catalana ha desaparecido. Ya no hay protestas de los independentistas y el control policial ya no es tan riguroso como en los últimos años, en que los cuerpos de seguridad prácticamente blindaban el lugar al que acudía el Rey.

El Rey ha doblado este jueves su presencia en Barcelona. Antes de asistir a las jornada del Círculo de Economía, ha presidido la entrega de los premios nacionales de investigación. Aragonès también le ha plantado, no así Colau. En el acto, ha destacado que la «comunidad científica es esencial para encontrar salidas certeras a las crisis que se suceden en el mundo e impactan en nuestras vidas de múltiples formas». «Es necesario», ha apuntado, que las «políticas públicas se apoyen en la evidencia científica para que se puedan tomar las mejores decisiones, las más informadas y contrastadas, situando a las personas en el centro de las mismas; es decir: con valores». «Especialmente hoy, cuando se ha de dar respuesta urgente a grandes retos sociales y económicos como el envejecimiento de la sociedad, la despoblación, o la adaptación de la industria a las exigencias climáticas y de la producción», ha asegurado.