Llach se estrena al frente de la ANC diciendo que votará a Junts y cargando contra ERC

Lluís Llach, presidente de la ANC desde el sábado pasado, ha asegurado este martes que votará a Junts en las elecciones europeas del próximo domingo ... y ha cargado con dureza contra Esquerra, y en concreto contra Oriol Junqueras, al que ha responsabilizado de la caída del independentismo y del auge del PSC. Llach votará a Toni Comín por «amistad» y por razones «humanitarias», después de que en las pasadas elecciones catalanas también se posicionara a favor del voto a Carles Puigdemont. Llach llamó a la unidad del independentismo tras ser elegido máximo dirigente de la plataforma nacionalista, pero en sus primeros pasos está tomando partido por una de las formaciones políticas, lo que le aleja de su voluntad de que la ANC recupere la transversalidad que tuvo en el pasado.

En RTVE se ha mostrado muy crítico con Esquerra, responsable a su juicio de la pérdida de la mayoría independentista y de crear las condiciones para que el PSC ganara las elecciones y esté a las puertas de poder gobernar. «Es evidente que del señor Junqueras que conocimos en el Parlament no hay nada y detrás de él todo el partido», ha asegurado. Llach toma partido por Junts y también por el sector de ERC que disputa la presidencia a Oriol Junqueras. Llach ha criticado que desde 2018 ya no defienda lo que decía hasta 2017. »Negociar con el Estado es una cosa, dialogar es otra y decirle que harás lo que sea es otra«, ha señalado. »No me olvidaré nunca de una conversación que tuve con el señor Junqueras, nunca. Boicoteó siempre el Consell de la República que era de una necesidad vital para los exiliados y para tener una fuerza republicana fuera y protegida», le ha afeado.

Llach se ha estrenado con un doble discurso. Mientras ha cargado contra ERC, al mismo tiempo ha llamado a la unidad del independentismo. El presidente de la ANC se ha sumado a las voces del nacionalismo conservador que avalan las tesis de Puigdemont, que piden nuevas elecciones para que el secesionismo concurra en una misma lista como Junts pel Sí en 2015. Ese es el objetivo de Carles Puigdemont, que han apoyado este martes tanto Llach como Artur Mas y Toni Comín.

El nuevo presidente de la ANC ha emplazado a los grupos secesionistas a ponerse de acuerdo para dejar al PSC sin el control de la Mesa del Parlament y sobre todo para impedir la investidura de Salvador Illa. Según el cantautor, «la desnacionalización de Cataluña con un Illa cuatro años en el poder, que ahora ya es dramática, puede llegar a un punto de no retorno».