Los límites del diálogo Sánchez se carga de razones antes de recurrir a soluciones extremas frente a la obstinación de Torra de mantener el pulso soberanista Sábado, 15 diciembre 2018, 23:36

Pedro Sánchez, que desde mucho antes de llegar a Moncloa ya había planteado una senda de reformas para resolver el conflicto catalán, se mantiene obstinadamente en la tesis de que es necesario persistir en la vía de la negociación y el diálogo para intentar salir del colosal atolladero a que nos ha llevado el soberanismo. La tesis es difícilmente objetable: la propia democracia es en sí misma un método de resolución de conflictos, y el Estado debe cargarse siempre de razón antes de recurrir a soluciones extremas. La insistencia de Sánchez en sus intentos de pacificación no es, pues, reprobable, ni tiene por qué obedecer a los intereses más o menos espurios que sugieren el PP y Ciudadanos. Sánchez ganó la moción de censura gracias al apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes y continúa necesitándolos para aprobar los Presupuestos y para cualquier reforma legislativa. Sin embargo, es poco verosímil que este sea el motivo de su voluntad de entendimiento, ni es lícito sospechar semejante bajeza. En todo caso, sí es claro que la apelación al diálogo tiene límites, que la torpeza fanática de Torra empieza a bordearlos, y que si el gobierno de la Generalitat no cumpliera estrictamente con su papel en el curso de la visita a Barcelona del Consejo de Ministros el próximo viernes, habría que responder con medidas más contundentes. Conviene recordar sin embargo que la intervención de la autonomía que reclaman PP y Ciudadanos no puede ser arbitraria; que el artículo 155 se aplica cuando una comunidad autónoma «no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España», y que antes de tomar decisión alguna habrá que requerir al presidente de Cataluña para que rectifique. Rajoy tomó la decisión, con apoyo del PSOE y otros partidos, tras el referéndum ilegal del 1-O y la dudosa declaración de independencia posterior. Pero ahora no se ha cometido alguna nueva ilegalidad que pueda alegarse (las deficiencias del orden público han sido argumentadas). Y si se tiene en cuenta que el desafuero verbal, el alarde independentista o el lazo amarillo son censurables pero no delictivos, se llegará seguramente a la conclusión de que el Gobierno debe explorar hasta el final los últimos resquicios de esperanza de una solución negociada.