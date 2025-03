El líder del PP prepara un 'ejército' de 30 cargos para «marcar» la acción del Gobierno

Alberto Núñez Feijóo ha convertido el cuello de su camisa en un actor más del escenario político. Inmune a la incertidumbre que genera la remodelación ... interna anticipada hace tiempo que otra incertidumbre –la del desenlace final de la investidura– ha obligado a posponer, el presidente del PP ha guardado para sí sus decisiones apurando el plazo que fijó él mismo, lo que resta de noviembre, para despejar esos cambios. Un reajuste de calado, que no una revolución, en tanto que ha concernido en primer término a quien venía aglutinando dos responsabilidades de tanto peso como la secretaría general y la portavocía del Congreso. Resuelto este sábado que Cuca Gamarra se queda con la gestión del partido, ese movimiento desencadena el resto. Y ese 'efecto dominó' incluye la treintena de cargos, una suerte de ejército apostado especialmente en el Congreso y el Senado, para «marcar» de cerca la ejecutoria de los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez.

Asumida, en una trabajosa digestión interna, la imposibilidad de alcanzar la Moncloa tras el 23-J, Feijóo y su equipo trabajan con la mentalidad de que esta es una legislatura de «resistencia» para el Ejecutivo y de combate para la oposición, que apunta a durar por una convicción: Sánchez ha demostrado ya que no existe «límite que no esté dispuesto a cruzar» para retener el poder tras sellar un pacto con los independentistas sustentado en la promulgación de la ley de amnistía que borrará las causas delictivas derivadas del 'procés'. Si el mandato se acorta no será tanto, aventuran fuentes de Génova, porque las eventuales exigencias 'in crescendo' del soberanismo catalán y vasco se le hagan insoportables al líder del PSOE, como porque atisbe «debilidades» en la tarea de la oposición.

Legislatura larga

De ahí que aunque la elección de quien sustituya a Gamarra en un puesto tan sensible, visible y expuesto como la portavocía del Congreso sea muy relevante, los populares se han fijado también como objetivo armar un equipo nucleado en el Congreso y en el Senado –aquí, con el fortín de la mayoría absoluta– que someta a un férreo marcaje y dé la réplica, área por área, a los ministros del PSOE y de Sumar. Una treintena de «perfiles», cifran las fuentes consultadas, llamados a bregar para complicarle la continuidad política a un Sánchez que confía en afianzar la legislatura aprobando los primeros Presupuestos con su amalgama de socios, pero que va a necesitar a todos todo el tiempo –la constatación es del hoy desplazado lehendakari Urkullu– para avanzar en la agenda social con la que Sumar se reivindica, desde dentro, y con la que le va a presionar Podemos, con pie y medio fuera ya de la unidad de acción. Una de las expectativas del PP, con un ojo puesto en las elecciones vascas que apuntan a un adelanto a marzo, es que se le abra el juego parlamentario por la disparidad, sobre todo en asuntos económicos, entre unos aliados en los que ni Junts ni el PNV se alinean a la izquierda.

Oficializará este juevesla nueva portavocía del Congreso y el resto de los cambios para «derribar los muros» del presidente

En su breve intervención de ayer en Madrid en la que cargó contra la política exterior de Sánchez, Feijóo se limitó a confirmar que tendrá listos los cambios para un comité de dirección específico que convocará este jueves. Cambios llamados, dijo, a incorporar «nuevas ideas, nuevos enfoques y gente joven» con los que «derribar los muros» que pretendería levantar Sánchez entre los españoles –en alusión a la metáfora para frenar a la ultraderecha que utilizó el presidente en su discurso de investidura– y erigir al PP en la fuerza política que «represente a todos» esos ciudadanos tendiendo «puentes». La apuesta entre cargos del partido es que Feijóo mantendrá su núcleo duro y dilucidará la portavocía del Congreso entre Miguel Tellado, miembro del círculo gallego de confianza del líder, y Carmen Fúnez. Pero el dueño del enigma, al menos por ahora, es el cuello de la camisa de Feijóo.