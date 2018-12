Las leyes no bastan, hay que prevenir Los delincuentes, por muy perversos que hayan sido sus crímenes, deben tener un proceso con las garantías del Estado de Derecho tal como establecen las Cartas Magnas y las convenciones internacionales de los países civilizados GUADALUPE MUÑOZ ÁLVAREZ Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Sábado, 22 diciembre 2018, 00:25

Hay gran consternación ante el crimen execrable de una joven profesora. Todo parece cruel. Ante la situación han proliferado las teorías que proponen mayores condenas a los autores de tales hechos violentos. La cadena perpetua es una muerte encubierta, según ha mantenido el Papa Francisco.

Desde hace siglos filósofos y juristas han clamado contra las torturas, los malos tratos y la pena de muerte. Entre ellos hay que destacar al penalista italiano Cesare Beccaria, quien en su obra 'De los delitos y de las penas' se opuso a la utilización de tormentos para obligar al reo a confesar y con gran contundencia contra la pena de muerte, que consideraba la más grave violación de los derechos civiles. Está comprobado también que el endurecimiento de las penas no reduce la criminalidad. En todo grupo social puede haber mentes perturbadas, enfermas, que tienen que tener tratamiento cuando se advierte que siguen en la comisión de delitos a pesar de haber sufrido largos períodos de cárcel. La cadena perpetua no ofrece una solución. Pueden elegirse otras opciones. Vigilancia al excarcelado para preservar al colectivo social de posibles reincidencias y que sea atendido por psiquiatras o psicólogos que valoren su comportamiento, tras la privación de libertad, si fuera necesario. La reinserción se consigue en innumerables casos. Siempre se recuerda a aquel pastor italiano que mató a una niña, María Goretti, ante su resistencia a la agresión sexual. El asesino estuvo encarcelado más de treinta años y cuando pagó su condena, quiso ingresar en un monasterio destinado a atender a indigentes. Una inserción perfecta. Hay otras muchas, no tan destacables.

El penalista italiano expuso las terribles consecuencias de la condena irreversible. Con su obra pretendía que se modificara la legislación, derogando no solo la pena de muerte sino también los castigos físicos y la cárcel para toda la vida. Consideraba que las penas han de servir únicamente para impedir que el delincuente pueda causar nuevos daños y que los ciudadanos se abstengan de cometer delitos. Sus teorías fueron muy criticadas en principio; la obra tuvo que publicarse en clandestinidad, aunque toda Europa se estremeció con ellas, incluso el Código Penal británico recogió sus criterios. Con posterioridad otros códigos del continente siguieron el ejemplo.

También el gran escritor Manzoni en su obra 'Historia de la Columna Infame' criticó con dureza el sistema judicial de la época relatando una abominable historia procesal de la que culpabilizó a los jueces que aplicaron atroces torturas a un barbero y a sus ayudantes hasta la muerte para que confesaran un crimen que nunca tuvo lugar. Según los acusadores, la peste de Milán se debía a los ungüentos esparcidos en la ciudad por los pobres encausados.

En el prefacio del libro, Manzoni manifiesta su pesar al relatar lo sucedido, pero añade que si una sola tortura o pena de muerte se evitase, merced a los horrores que en él se muestran, bien empleado estaría el doloroso pesar de escribirlo. El escritor Leonardo Sciascia, al prologar la reedición de la obra de Manzoni, expresó su indignación por la presión que sufrieron los reos y testigos, aunque sostiene que este sistema sigue en la más palpitante actualidad pues «estamos comprobando que ciertos mecanismos perversos no son privativos del siglo XVI y por ello los errores del pasado no deben olvidarse, han de rememorarse de continuo y preciso es, vivirlos y juzgarlos en el presente».

Es cierto que en esa época la tortura y la pena de muerte se aplicaban en casi toda Europa, excepto en Suecia y en el Reino Unido, y debemos resaltar con orgullo, que tampoco se practicaba en el Reino de Aragón como señala Antonio Gómez, en su obra 'De tortura reorum'.

Fue Pietro Verri quien propuso, después de 147 años del ominoso juicio, demostrar la inocencia de los acusados reclamando para ellos, en su obra 'Observaciones contra la tortura', una gran compasión, aunque fuera tardía. Sin embargo, la obra de Verri, escrita en 1777 no se publicó inmediatamente. Se conoció años más tarde. El editor justificaba el retraso aduciendo que «se temía que la antigua infamia manchara la honra del Senado». Lo cierto es que la memoria de los injustamente condenados y perseguidos quedó al fin reparada.

Hay que conseguir con un sistema penal equilibrado, lo que Jürgen Habermas llama un «universo moral», en el que se consiga la total abolición de la pena de muerte y de los tormentos, base indispensable para conseguir la paz perpetua que proclamaran Emmanuel Kant y Fitche.

Los delincuentes, por muy perversos que hayan sido sus crímenes, deben tener un proceso con las garantías del Estado de Derecho tal como establecen las Cartas Magnas y las convenciones internacionales de los países civilizados. Hay que elevar un gran clamor contra las torturas y la pena de muerte y reprobar a los países que las aplican y una vez que se conoce que algunos delincuentes no parecen «redimidos», lo verdaderamente importante es prevenir la posible comisión de otros delitos y cuando se advierta un trastorno mental, atender la enfermedad e impedir que exista la posibilidad de atacar de nuevo al colectivo social. Es fundamental prevenir más que aumentar las penas que, como se ha comprobado, no sirve para disminuir la delincuencia.