La ley no contempla fórmula alguna para retirar la medalla que Marlaska impuso a Aldama

El Ministerio del Interior prometió el pasado viernes que procedería de inmediato a retirar la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil ... con distintivo blanco que Fernando Grande-Marlaska impuso al conseguidor Víctor de Aldama en septiembre de 2022.

Sin embargo, Interior no va a poder cumplir con esa promesa de celeridad. Según han advertido en las últimas horas los servicios jurídicos del ministerio, el proceso es mucho más complejo porque ni la ley de 1976 que creó la Orden del Mérito en el instituto armado ni la orden redactada en 2008, que es la que actualmente la desarrolla, recogen la posibilidad de retirar esta condecoración una vez que nadie recurrió en su momento su concesión.

Así las cosas, los servicios jurídicos del Estado estudian como única fórmula plantear un largo proceso contencioso-administrativo para anular parcialmente la orden 4374 de la Guardia Civil que firmó el propio Marlaska el 22 de septiembre de 2022, que fue la que concedió la condecoración al cerebro de la trama corrupta, además de a otras decenas de personas de dentro y fuera de la institución. Sin embargo, este proceso solo podría iniciarse en el caso de que De Aldama fuera condenado.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que fue el colectivo que el viernes reveló la concesión de esta medalla, denunció este sábado que «el propio ministro debe conocer que con la regulación actual es imposible la revocación de la medalla».

Sin explicaciones

El Ministerio del Interior sigue sin desvelar el motivo por el que Grande-Marlaska concedió esta distinción que, según la legislación vigente, solo puede otorgarse por «servicios o hechos extraordinarios» y solamente en tres supuestos: «ejecutar, dirigir o colaborar directamente en el éxito de un servicio en el que por su extraordinaria dificultad e importancia se hayan evidenciado relevantes cualidades profesionales o cívicas»; «sobresalir con perseverancia y notoriedad en el cumplimiento de los deberes de su empleo o cargo»; o «realizar estudios profesionales o científicos, u otros hechos o trabajos sobresalientes, que supongan notable prestigio para el cuerpo, o utilidad para el servicio oficialmente reconocido».

Para cuando el empresario fue condecorado, según consta en el sumario, éste ya había corrompido por completo a varios de los agentes y a un mando de los servicios antiterroristas del cuerpo y la relación delictiva por ambas partes, que había comenzado en 2019, estaba en pleno apogeo. A cambio de mordidas a Rubén Villalba Carnerero, comandante de la Unidad Central Especial (UCE), éste pasó al jefe de la trama información confidencial de bases de datos policiales, además de usar a sus propios subordinados para blanquear dinero de la red. Además, en los archivos de la UCE Aldama había sido dado de alto como colaborador, para que sus agentes 'comprados' fueran avisados en el caso de que otras unidades le investigaran.

En septiembre de 2022, cuando Marlaska -que ha asegurado que no conoce de nada al imputado- firmó la concesión de esa medalla a De Aldama, ya había tenido lugar el Delcygate. Aunque el ministro del Interior en la comisión de investigación del Congreso aseguró no haber sabido nada de la llegada de la vicepresidencia venezolana a Barajas y que no intervino en ningún momento en ese viaje organizado por el propio comisionista encausado, De Aldama este jueves ante el juez Ismael Moreno afirmó que Marlaska estuvo al tanto de todo y que, incluso, dio órdenes expresas para que Ábalos y el propio Aldama entraran a la zona de seguridad del aeropuerto. Es más, que que dio instrucciones para que la Policía Nacional revisara la seguridad del chalet del lujoso barrio de El Viso de Madrid donde se iba a alojar al número 2 de Maduro. El titular de Interior, además, según la declaración del imputado, era uno de los ministros que tenían que participar en la cena secreta con la vicepresidenta bolivariana.