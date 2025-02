Lesmes consuma su órdago al lanzar el proceso para dimitir del CGPJ

Bolaños ve «muy razonable» el ascenso de Delgado al Supremo

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, consideró este viernes «muy razonable» el ascenso de la ex fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, a la jefatura de Sala de la Fiscalía Togada (Militar) del Tribunal Supremo, a pesar de no contar con el apoyo de la mayoría del Consejo Fiscal (seis de los 10 consejeros presentes votaron en contra, aunque su decisión no era vinculante).

Bolaños calificó de «lógico» que una persona que ha sido fiscal general ocupe ahora este puesto (fiscal de Sala, máxima categoría de la carrera) e indicó que no considera «de recibo» las críticas contra alguien que sigue desempeñando su trabajo «con una vocación de servicio indudable», defendió el ministro.

En cambio, la decisión del nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz, de usar su privilegio en el Consejo Fiscal -máximo órgano asesor- y designar para la plaza a su anterior jefa frente a los otros 19 candidatos -algunos con mejor escalafón y experiencia- recibió las críticas desde el Partido Popular.

El coordinador general, Elías Bendodo, exigió ayer la comparecencia «urgente» de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para que dé explicaciones ante los españoles de lo que considera un «dedazo escandaloso». Además, animó al Gobierno a dar cuentas de este «pelotazo judicial» al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, que visitará España el próximo jueves y que tiene previsto reunirse con Llop y con su compañero Bolaños como representantes del Ejecutivo.