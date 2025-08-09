HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Montse Mínguez, en una imagen de archivo. Efe

«Lejos de acercar al PP al centro, Feijóo ha dado un volantazo a la ultraderecha»

Montse Mínguez, portavos del PSOE, señala que desde los populares «se está blanqueando en toda la geografía ese discurso del señalamiento, ese discurso del odio y todo a cambio de unos votos»

C. P. S.

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:32

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este sábado que «el tufo racista» de la moción aprobada por el PP en el ayuntamiento de ... Jumilla es «ejemplo más» de que, «lejos de acercar al Partido Popular al centro, Feijóo ha dado un volantazo a la ultraderecha». «Ha dicho abiertamente que quiere seducir al votante de Vox para poder llegar al poder. Le da igual si con eso tiene que institucionalizar el racismo, la xenofobia y la islamofobia».

