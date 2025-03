El lehendakari espera que los socios de investidura «sigan apoyando al Gobierno» para los PGE «Como lehendakari me interesa que Euskadi juegue a favor de la estabilidad en el Estado», afirma Pradales, quien señala que el PNV siempre ha intentado «facilitar» las Cuentas Públicas

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que, como presidente del Ejecutivo vasco, le «interesa» que Euskadi «juegue a favor de la estabilidad en el Estado» y ha afirmado que «es muy importante que el conjunto de los socios de investidura del presidente Sánchez sigan apoyando al Gobierno». «No estamos para nuevos ciclos electorales», ha manifestado este lunes en una entrevista en la cadena SER.

Preguntado por si el PNV debe facilitar la aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y tras precisar que, como lehendakari, no le corresponde «hablar en nombre del PNV», ha asegurado que la «historia» de la formación jeltzale «siempre ha sido la de intentar facilitar unos presupuestos públicos, una estabilidad presupuestaria en cualquiera de las instituciones y también, en este caso, en el Congreso de los Diputados». «Creo que es mejor que existan presupuestos a que no existan», ha dicho.

Además, Pradales se ha mostrado convencido de que un Gobierno «tiene que marcar una iniciativa política» que «también pasa por tener capacidad de legislar en un Parlamento», informa Europa Press. «Y creo que la ley más importante de un Parlamento es el presupuesto», ha añadido.

Terminar la legislatura

Para el presidente del Ejecutivo vasco, «uno puede prorrogar un presupuesto, puede prorrogarlo dos veces», pero debe tener «capacidad legislativa». «Por eso, es muy importante que el conjunto de los socios de la investidura del presidente Sánchez sigan apoyando al gobierno, si no, yo creo que se puede acabar produciendo un problema», ha manifestado.

En opinión de Pradales, «no estamos para nuevos ciclos electorales», por lo que cree que «es mejor que haya una estabilidad política en el conjunto del Estado». No obstante, ante la posibilidad de que la legislatura pueda no concluir, ha admitido que «es cierto que, en la medida en la que uno no tiene los apoyos suficientes, al final se puede dar esa hipótesis».

«Espero que no sea así. Desde luego a mí lo que me interesa, como lehendakari, es que Euskadi juegue a favor de la estabilidad en el conjunto del Estado y que el Estado tenga estabilidad suficiente», ha apuntado.

Cataluña y el concierto vasco

El lehendakari también se ha referido al pacto de financiación alcanzado entre el Gobierno central y ERC, que ve «con respeto» aunque desde distintos medios políticos y de la opinión pública se le haya considerado un nuevo concierto. «A mí me parece que si Cataluña y el Estado pactan un modelo singular de financiación y es refrendado por ambas instituciones, bienvenido sea», ha dicho.

No obstante, ha advertido de que lo que le preocupa «es que ese debate pueda utilizarse para atacar injustamente al modelo de concierto económico en Euskadi». A su juicio, de forma «cíclica, periódicamente suele haber siempre algún tipo de debate interesado, injusto, en relación con el modelo de concierto vasco, basado en el desconocimiento de cómo funciona».

«Cuando vienen mal dadas, cuando viene una gran crisis financiera o económica, que las hemos vivido y no hace tanto tiempo, 'papá Estado' no viene a salvar las cuentas públicas de Euskadi ni existe un FLA para dar liquidez a las instituciones vascas», ha añadido.

«A mí me parece perfecto el modelo que puedan acordar en Cataluña. Lo que pido es que no se diga que el concierto vasco no es solidario, porque lo es y porque, al contrario, contribuimos, insisto, de manera solidaria a las cargas del Estado, incluida la deuda pública del conjunto del Estado», ha indicado.

«El primo de Zumosol»

En su opinión, la gestión de los impuestos y recursos públicos debe realizarse «con rigor» porque «no se trata única y exclusivamente de gestionar los ingresos, sino de que esa gestión de los ingresos luego sea utilizada eficientemente, que le llegue al conjunto de la sociedad a través de unos buenos servicios públicos».

«Y cuando uno tiene la mayoría de edad para tener esa soberanía fiscal y financiera, tiene que saber que luego no viene, 'el primo de zumosol, a ayudarte cuando van mal dadas. Por lo tanto, que es importante el rigor en la gestión de un régimen de conciencia. Es un concierto económico y es muy importante el rigor en la gestión de los recursos públicos», ha indicado.