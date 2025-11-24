HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exasesor ministerial Koldo García, en su comparecencia en el Senado. EP

Koldo pide suspender la vista en el Supremo en la que se juega entrar en prisión

Su abogada fue citada el mismo jueves en la Audiencia Nacional para acudir a la declaración de Aldama por la adjudicación de mascarillas en Canarias

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:34

Comenta

Este jueves es un día marcado en rojo en el 'caso Koldo'. El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se juegan su ... entrada en prisión preventiva en una vista señalada por el juez del Tribunal Supremo que les investiga. Un acto que llega después de que la Fiscalía Anticorrupción reclame 24 y 19 años y medio de cárcel para cada uno en su escrito provisional de acusación por el llamado caso mascarillas, por lo que se habría incrementado su riesgo de fuga dada la gravedad de las penas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  2. 2

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  3. 3

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  4. 4 Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  5. 5

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  6. 6 «De todos los episodios que repasé, el de la plaza de toros de Badajoz fue el que más me conmovió»
  7. 7 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  8. 8 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  9. 9 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  10. 10

    La Escuela de Hostelería ofrecerá comida al público dos días a la semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Koldo pide suspender la vista en el Supremo en la que se juega entrar en prisión

Koldo pide suspender la vista en el Supremo en la que se juega entrar en prisión