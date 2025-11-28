HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exasesor Koldo García y su abogada Leticia de la Hoz a su llegada ayer al Tribunal Supremo. EP

Koldo guarda silencio ante el juez el día después de entrar en prisión

El exasesor de Ábalos se acoge a su derecho a no declarar en la pieza sobre los contratos de mascarillas en Canarias y los pagos de Aldama para influir en el gobierno de Ángel Víctor Torres

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

Koldo García guarda silencio. Un día después de entrar en prisión preventiva sin fianza por orden del juez del Tribunal Supremo, el que fuera asesor de José Luis Ábalos ... en Transportes entre 2018 y 2021 se ha acogido a su derecho a no declarar en el juzgado de la Audiencia Nacional que indaga una de las ramificaciones del llamado 'caso Koldo': los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias en plena pandemia a la empresa clave de la trama, Soluciones de Gestión, vinculada al «nexo corruptor» de las red Víctor de Aldama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia Nacional condena a Joaquín Parra a siete años y medio de cárcel y a pagar 15 millones de euros en multas
  2. 2 100.000 funcionarios extremeños cobrarán un 2,5% en sus nóminas de diciembre
  3. 3

    María Guardiola es la quinta presidenta autonómica con mayor salario
  4. 4

    Rodríguez Osuna es el alcalde que más cobra de la región seguido de los de Badajoz y Cáceres
  5. 5 Mercadona sorprende en Extremadura con dos novedades esta Navidad: ya están disponibles
  6. 6 Badajoz recupera el árbol de su iluminación navideña tras un fallo en el tensor de la gran guirnalda
  7. 7

    Los hermanos Plaza, dos investigadores extremeños en la élite mundial
  8. 8

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  9. 9 Los cuerpos de seguridad de Plasencia denuncian agresiones a sus agentes
  10. 10

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Koldo guarda silencio ante el juez el día después de entrar en prisión

Koldo guarda silencio ante el juez el día después de entrar en prisión