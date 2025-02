El juzgado militar del caso de Cerro Muriano procesa a seis mandos por la muerte de dos soldados

A. A. Madrid Lunes, 29 de julio 2024, 16:07 | Actualizado 17:31h. Comenta Compartir

El juez militar encargado de instruir la causa por la muerte de dos soldados durante unas maniobras en la base cordobesa de Cerro Muriano ha cerrado la investigación con la imputación de seis mandos del Ejército de Tierra. Las víctimas fallecieron cuando durante el curso de unas maniobras sus superiores ordenaron cruzar una laguna cuyas aguas gélidas apenas superaban los cuatro grados centígrados y en medio una visibilidad casi nula a causa de la niebla. .

El magistrado atribuye al capitán de la compañía, a un teniente y a un sargento que dirigían la maniobra dos presuntos delitos consumados contra los deberes del servicio y dos delitos más del mismo tipo, pero en grado de tentativa. Esta acusación se extiende a otro teniente coronel y a un comandante. Por último, también a otro coronel al mando de la base al que el juez atribuye un presunto delito de incumplimiento de los deberes inherentes al mando. A todos los investigados se les impone libertad provisional con la obligación de comparecer en el juzgado una vez al mes.

El magistrado también señala que la cuerda que se desplegó entre una orilla y otra no sirvió como auxilio a los militares que se adentraron en el agua, como sí lo hubiera hecho una línea de vida, un cable al que hubieran podido engancharse los participantes en la maniobra para evitar el ahogamiento.

Según recoge el juez instructor, el capitán habría ordenado la colocación de una cuerda que atravesase el pantano pero con órdenes de que quería que no se hiciese píe, «para tener que realizar el cruce como una práctica de flotabilidad».

Los mandos de la compañía advirtieron al inicio del cruce del pantano de que la cuerda de guía solo podría ser utilizada en caso de necesidad vital, resultando inútil en el caso de los dos soldados que fallecieron ahogados y por hipotermia. «La situación generada fue de auténtico caos, sobre todo porque la cuerda, al recibir el peso de varias personas, se hundió completamente y no les auxiliaba», señala el auto del magistrado.

Pesas como castigo

Las acusaciones que representan a los familiares de los militares fallecidos denunciaron que durante la maniobra no se observaron las medidas de prevención y asistencia en caso de emergencia. Señalaron, además, que las mochilas que se usaron no eran estancas y por tanto no sirvieron como flotadores al llenarse de agua y aumentar aún más a la carga que los soldados llevaban a sus espaldas, al que algunos de ellos sumaban una pesa de 3,5 kilos como castigo por errores en un ejercicio anterior.