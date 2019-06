Justicia contraLa Manada El fallo del Supremo insta a los legisladores a revisar el Código Penal para que la violación adquiera la carga agravada que soporta la víctima Viernes, 21 junio 2019, 23:13

José Ángel Prenda, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Alfonso Jesús Cabezuelo fueron detenidos ayer para cumplir la condena dictada por el Tribunal Supremo, porque violaron a una chica de 18 años en los San Fermines de 2016, y lo hicieron de manera premeditada y concertada. El alto tribunal corrigió ayer a las dos instancias de la Audiencia de Navarra que habían limitado el reproche penal a un delito de abusos. Los magistrados navarros se inclinaron por suponer que los acusados se habían excedido ante las señales de sumisión que, a su entender, transmitió la víctima a sus victimarios; como si se tratara de un hecho accidental en el contexto de la fiesta. Todo acusado tiene derecho a legítima defensa. Pero los argumentos empleados por los defensores de La Manada son tan aberrantes, en tanto que inhumanos e insensibles a la indefensión en que se encuentra una mujer ante el impulso penetrador de cinco hombres conjurados en perpetrar la más execrable de la hazañas machistas, que deberían verse desterrados de la dialéctica jurídica que ilumina todo acto judicial. Uno de los argumentos de esa defensa fue que 'la sociedad' había condenado ya a sus defendidos, por encima de la pena dictada por la Audiencia de Navarra; tratando así de presentar a los procesados como víctimas de una suerte de linchamiento social. Pocas veces la verdad judicial había conectado tanto con el sentimiento de justicia, reclamada por la inmensa mayoría de los ciudadanos, como en este fallo del Supremo. Porque nadie puede albergar una visión tan perversa de las relaciones humanas, de las relaciones sexuales, que permita rebajar las responsabilidades penales contraídas por los integrantes de La Manada. A no ser que las culpas de los agresores sean derivadas contra la víctima; porque ésta no mostrara expresamente su resistencia a la violación en grupo, o porque su pasividad intimidada pudiera dar lugar a que los cinco violadores se sintieran permitidos a desfogarse en la aberración. Ninguna resolución judicial debe ser ejemplarizante. Pero el Supremo sentó ayer jurisprudencia como para que magistrados y fiscales no necesiten formación específica alguna para pronunciarse sobre un hecho de violencia sexual constatado. Jurisprudencia que insta a los nuevos legisladores a revisar urgentemente el Código Penal, para que la violación adquiera jurídicamente la carga agravada que soporta su víctima.