La justicia archiva la querella de la Generalitat contra Pablo Casado

Cristian Reino Barcelona Martes, 4 de julio 2023, 12:46

El juzgado de instrucción 29 de Barcelona dictó, el pasado 26 de junio, auto de archivo definitivo de la causa abierta, desde el pasado mes de octubre, al expresidente del PP, Pablo Casado, a raíz de la querella interpuesta por la Generalitat por los presuntos delitos de injurias, calumnias e incitación al odio.

Casado declaró por videoconferencia el pasado mes de marzo en el juzgado. La Generalitat se querelló contra el exlíder popular por unas declaraciones realizadas sobre la escuela catalana. En 2021, en un acto de partido en Galicia, dijo que en Cataluña hay profesores «con instrucciones de no dejar ir al lavabo a los niños que hablan castellano». «¿Se puede tolerar que a un niño de cinco años se le pida apedrear a aislar a otro?», «¿se puede tolerar que haya niños que por hablar en castellano en el patio les pongan piedras en las mochilas?», «¿se puede tolerar que los niños de la Guardia Civil y la Policía Nacional se les señale y se les diga que no se pueden integrar?», preguntó. Casado, ante el juez, admitió que no contrastó estas informaciones y no comprobó si las afirmaciones eran ciertas o no.

La Generalitat presentó la querella en un primer momento en el Supremo, porque Casado era diputado en las Cortes. El Supremo archivó la denuncia y la Generalitat presentó otra en un juzgado de Barcelona, que se inhibió a favor de uno de la Coruña porque las declaraciones tuvieron lugar allí. El Govern recurrió el traslado y la querella al final la investigó un juzgado de Barcelona, que también ha decidido archivarla. Esta resolución admite recurso de reforma, según fuentes del TSJC.

