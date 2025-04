Junts vuelve a atacar a los jueces y les acusa de «amenazar» al independentismo catalán

Junts eleva el tono y redobla sus críticas al poder judicial. Este miércoles, su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, aprovechó su intervención en el pleno de ... balance de la Presidencia europea en el Congreso para justificar sus palabras de la semana anterior, cuando señaló «con nombres y apellidos», a los jueces del Tribunal Supremo Manuel Marchena, Pablo Llarena y Carmen Lamela, así como al expresidente del CGPJ Carlos Lesmes y a la magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel, causando un profundo malestar en la judicatura.

Nogueras defendió que el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, «no puede llamar al orden» a un miembro del Congreso –después de que éste– amenazara a la portavoz de Junts en el Congreso con «tomar medidas» y defendió la pertinencia de abrir una comisión de investigación para aclarar «los hechos que dieron pie a la persecución judicial» al independentismo.

Asimismo, la representante de Junts volvió a insistir ante el silencio de Pedro Sánchez, que evitó confrontar con Noguera en su respuesta, en que en España existe 'lawfare'. «La estrategia de la cúpula judicial de injerencia en la política no tiene precedentes en Europa. No son intocables, aunque actúen como si sí», denunció. Y tras enumerar los casos de espionaje a políticos independentistas y defender que en España la Justicia se emplea contra el adversario político, se jactó de que su formación ya no está sola en esa denuncia, ya que «el mismo PSOE habla sin complejos» de esas prácticas. «Es una guerra judicial que algunos siguen negando, pero que ya es imposible de justificar», añadió.

Por su parte, el presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, recogió el guante para responder, sin mencionar expresamente a la parlamentaria de Junts. «No somos indecentes», afirmó empleando el mismo calificativo que utilizó Nogueras contra varios magistrados del Tribunal Supremo.

Fue en el acto de entrega de los XVI premios del Foro Justicia y Discapacidado, donde también celebró las declaraciones del titular de Justicia, Félix Bolaños, rechazando que los jueces estuvieran obligados a acudir a comisiones parlamentarias e instó al Gobierno a que «no defraude» a los jueces e insista en la «cabal línea» emprendida por la posición defendida por Bolaños.

«Si esta postura se hubiese dado semanas atrás, a buen seguro, nos hubiéramos ahorrado las tensiones que hemos vivido», afirmó Guilarte, en referencia al concepto de 'lawfare' expresado en el pacto de investidura de PSOE y Junts.