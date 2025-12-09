HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de Junts, Jordi Turull. Efe

Junts votará no al techo de gasto si el Gobierno mantiene la misma propuesta

Los de Puigdemont rechazan una moción con el PP e instan a Sánchez a «cumplirlo todo» si quiere rehacer las relaciones

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 9 de diciembre 2025, 10:33

Comenta

A pesar de los gestos y los intentos de acercamiento por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Junts volverá a tumbar este jueves la ... senda de estabilidad del Ejecutivo central, un paso previo a la elaboración de los presupuestos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  2. 2

    «Hablo desde el dolor y desde esta casa vacía, porque es insoportable no ver a mis hijas»
  3. 3 Borja Sémper anuncia que termina la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento contra el cáncer
  4. 4

    Todas las entradas y salidas a Badajoz por la A-5 están abiertas
  5. 5 Guardiola insiste en el machismo de Abascal: «No debe ver bien que haya mujeres que lideremos»
  6. 6

    Los coches eléctricos tampoco podrán entrar en la ZBE de Cáceres sin tarjeta de residente
  7. 7

    Un terremoto de magnitud 4 sacude el corazón de Álava
  8. 8 Bertín Osborne da marcha atrás y se desliga de Gabriela Guillén tras su última aparición pública
  9. 9 Condenan a una mujer tras agredir en Plasencia a una compañera de trabajo por la custodia de su mascota
  10. 10

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Junts votará no al techo de gasto si el Gobierno mantiene la misma propuesta

Junts votará no al techo de gasto si el Gobierno mantiene la misma propuesta