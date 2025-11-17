HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
El secretario general de Junts, Jordi Turull, y la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, junto al presidente del partido, Carles Puigdemont. Efe

Junts reorganiza su cúpula ante el posible «regreso» de Puigdemont

Sales y Vergès ascienden en el grupo parlamentario en la Cámara catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:59

Comenta

La dirección de Junts ha acordado este lunes cambios en la cúpula del partido ante una situación en la que los junteros consideran «plausible» el ... «regreso de Puigdemont». Tras el informe del abogado general del TJUE, que avaló la ley de amnistía, la formación nacionalista cree que pueden producirse movimientos en el tablero político en los próximos meses, sobre todo si el líder soberanista puede volver a casa tras ocho años huido, y cree necesario acometer cambios a nivel interno para «reforzar el proyecto político» del partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  3. 3

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  4. 4

    La masonería vuelve a Badajoz
  5. 5 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  6. 6 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  7. 7 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  8. 8 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  9. 9 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  10. 10

    Políticos extremeños que decidieron irse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Junts reorganiza su cúpula ante el posible «regreso» de Puigdemont

Junts reorganiza su cúpula ante el posible «regreso» de Puigdemont