Junts ya presiona a Puigdemont para que sea el candidato a presidir la Generalitat

Para Junts sería como cerrar el círculo: lograr que Carles Puigdemont vuelva a ser presidente de la Generalitat. Tras ser cesado en octubre de 2017 por el artículo 155 de la Constitución por declarar la independencia, su partido ansía con su restitución siete años después. ... Aún no hay fecha para las elecciones catalanas, pero el presidente de la Generalitat ha afirmado en varias ocasiones que su intención es agotar la legislatura y que los comicios se celebren cuando toca, en febrero de 2025.

Ni ERC ni Junts tienen aún candidato oficial. Los postconvergentes llevan meses alimentando la esperanza de designar a Carles Puigdemont como cabeza de lista en las autonómicas. Hasta hace bien poco, estos deseos se trasladaban más bien a nivel interno. Desde la semana pasada, la dirección postconvergente presiona ya de forma pública al expresidente de la Generalitat para que dé el paso. El secretario general de Junts, Jordi Turull, le ha señalado ya directamente en dos entrevistas, en TV3 y en el nacional.cat. «Es un lujo de candidato. No es ningún secreto que toda la gente de Junts, por su liderazgo, querríamos que fuera el cabeza de cartel», afirmó en la televisión pública catalana.

Fuentes del partido señalan que si Carles Puigdemont es amnistiado y puede regresar con total normalidad a España, el partido le pedirá formalmente que se presente como candidato a la presidencia de la Generalitat. Otra cosa es que el expresident acepte la propuesta. De momento, sí parece seguro que repetirá como cabeza de cartel en las europeas.

Si se presenta a las catalanas, el reclamo de su partido será pedir su restitución como presidente. Aprovechar el tirón de su regreso, después de años huido de la justicia y tras forzar al Gobierno a aprobar una amnistía. Nadie en su partido tiene su tirón electoral. Aunque, de momento, las encuestas son muy desfavorables para los junteros. Junts, según el último CEO, podría obtener la mitad de escaños que el PSC. En cambio, según el último sondeo del ICPS, el expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts es el preferido de los catalanes para ocupar la presidencia de la Generalitat, seguido del líder de ERC, Oriol Junqueras, y del primer secretario del PSC, Salvador Illa.

Puigdemont tiene tan buen cartel que incluso los votantes de ERC, según esta encuesta del ICPS, prefieren al expresidente que al actual jefe del Ejecutivo catalán, que es de Esquerra. Jordi Turull, que podría ser el otro candidato de Junts, está a años luz en valoración por los electores de su partido. Josep Rull, el tercero en las quinielas, ni siquiera aparece en los sondeos.

Aragonès da el paso

Nadie descarta un duelo en las urnas entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en las catalanas de 2025. Mantienen una pugna desde octubre de 2017: uno decidió marchar a Waterloo, a seguir la confrontación del 'procés', y el otro asumió que debía afrontar un juicio y una condena y apostó por una vía más pragmática. En ERC y Junts, en cualquier caso, impera la prudencia.

De entrada, porque las elecciones no están convocadas. Y además, porque las formaciones independentistas están a la espera de que se apruebe la ley de amnistía y su aplicación. A partir de ahí tomarán decisiones. Los secesionistas calculan que la ley de amnistía podría salir publicada en el BOE en abril de 2024. En junio, debería estar plenamente en vigor. Puigdemont, Turull o Junqueras, posibles aspirantes, están a la espera de conocer su futuro judicial.

En ERC van con pies de plomo. Pero ya se están produciendo los primeros movimientos. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se postuló ayer públicamente en una entrevista en La Vanguardia como aspirante a la reelección. «Tengo toda la energía, toda la fuerza y me gustaría ser el candidato», afirmó.

Junqueras, el favorito

No obstante, el favorito de las bases republicanas es Junqueras, frente a un Aragonès que no ha conseguido hasta la fecha despegar en las encuestas. Según el sondeo del ICPS, publicado la semana pasada, Junqueras es el preferido en el electorado de Esquerra, muy por delante de Aragonès. El presidente de Esquerra no ha descartado hasta la fecha la posibilidad de optar a ser cabeza de cartel, si es amnistiado. Una pugna entre Junqueras y Aragonès para liderar las listas sería un problema para el partido.

El PSC es la fuerza de referencia a día de hoy en Cataluña –ganó en 2021 y lidera las encuestas–, pero Salvador Illa lo tendrá muy difícil para gobernar si ERC y Junts mantienen el acuerdo tácito de que la presidencia de la Generalitat recaiga en la fuerza ganadora entre ambos. Así fue en 2017 y en 2021. Libran una batalla sin cuartel, aunque no tan a muerte como para que el secesionismo, uno u otro, pierda la Generalitat. El panorama cambiaría si el independentismo no consigue la mayoría absoluta en escaños, posibilidad que han apuntado los últimos sondeos del CEO (organismo del Govern).