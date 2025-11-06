HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras (c) junto a los diputados de la formación Josep María Cruset Domènech (i) y Pilar Calvo (d) durante la rueda de prensa

La portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras (c) junto a los diputados de la formación Josep María Cruset Domènech (i) y Pilar Calvo (d) durante la rueda de prensa EFE

Junts presenta enmienda a la totalidad a 25 leyes para bloquear la legislatura

Los de Puigdemont acusan a Sánchez de no haber dado respuesta a cómo va a gobernar tras la ruptura

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

Este bloqueo se traduce en una ofensiva parlamentaria. El Gobierno no podrá aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ni el el techo de gasto, porque ... los postconvergentes se niegan si quiera a negociar, y además han registrado enmiendas a la totalidad a las 25 leyes que el Gobierno del PSOE y Sumar tiene presentadas en estos momentos en el Congreso. Los postconvergentes no votarán además a favor a otras 21 leyes que están en tramitación de los grupos del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  2. 2 La costa de Portugal se prepara para otro oleaje histórico: el mar podría alcanzar hasta 15 metros
  3. 3 Muere al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  4. 4 Dos pueblos extremeños colocan su aceite de oliva virgen extra entre los cien mejores del mundo
  5. 5 Fallece un hombre en un sex shop de León
  6. 6 Aplazado por el temporal el acto en el que Sánchez arropaba en Mérida a un Gallardo cuestionado como cartel electoral
  7. 7 Guardiola renuncia a participar en el debate electoral de RTVE
  8. 8

    4.172, el número de la suerte para poder comprar una VPO en Cuartón Cortijo o Ronda Norte
  9. 9 El temporal causa incidencias en Extremadura y suspende las clases en la Universidad
  10. 10

    El SES empezará a vacunar de la gripe y la covid por las tardes y sin cita previa el próximo lunes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Junts presenta enmienda a la totalidad a 25 leyes para bloquear la legislatura