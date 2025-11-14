Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura

Junts ha pedido este viernes al Gobierno que convoque elecciones. Es la primera vez que lo hace desde que hace tres semanas Carles Puigdemont ... anunció la ruptura con los socialistas, materializada días después en el veto a todas las leyes del Ejecutivo. Hasta la fecha, los junteros habían evitado reclamar elecciones. Este viernes, han dado un paso más allá en la ruptura, justo el día después de que el abogado general del TJUE resolviera a favor de la ley de amnistía.

Puigdemont, en Perpiñán, el día del divorcio hace tres semanas, ni reclamó elecciones, ni abrió la puerta a apoyar una moción de censura junto al PP y Vox. Dio por concluido el acuerdo de Bruselas, pero no quiso dinamitar por completo la legislatura.

Quien ha pedido elecciones este viernes es el diputado postconvergente, Josep Pagès, en su réplica al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la comisión del Congreso sobre Justicia. Pagès no es un dirigente de la primerísima fila de Junts y su petición no tiene el peso que tendría la de Puigdemont, Turull o Nogueras, pero es un paso más en el distanciamiento de los postconvergentes. El diputado nacionalista ha vuelto a recordar a Bolaños que el Gobierno no tiene mayoría parlamentaria y le ha instado a disolver las Cortes. Corresponde al Gobierno, le ha señalado, «ir a la fuente de la legitimidad democrática y devolver al palabra la Parlamento o, en última instancia al pueblo». Y le ha recordado que el «artículo 115» de la Constitución prevé «la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones como mecanismo ordinario de restauración de la legitimidad en el sistema parlamentario». Los junteros creen que los socialistas se resisten a aceptar la ruptura. «Está de lleno en lo que se llama la fase de negación», le ha espetado el diputado nacionalista al ministro Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Míriam Nogueras, en Antena 3, también ha insistido este viernes en que la relación con el Gobierno se ha acabado, a pesar de que los junteros permitieran ayer, con su abstención, que los socialistas salvaran la cara, al no prosperar una iniciativa del PP sobre la vida de las centrales nucleares.

El Gobierno ha querido interpretar el gesto como una vuelta al diálogo, tras la ruptura anunciada hace tres semanas. «El diálogo siempre tiene que formar parte de las relaciones entre formaciones políticas», ha asegurado el portavoz del grupo socialista, Patxi López, en RNE. López se ha aferrado al aval del abogado general del TJUE a la ley de amnistía, que a su juicio «quita una piedra en el camino» en las relaciones entre ambas formaciones.

Junts ha pasado de decir que vetará todas las leyes del Gobierno a permitirle una pequeña victoria parlamentaria, después de que Pedro Sánchez le tendiera la mano en sus últimas intervenciones. La portavoz de postconvergente en el Congreso, Míriam Nogueras, no obstante, ha negado de forma categórica que se estén reconduciendo las relaciones. «Ni diálogo, ni negociación, ni absolutamente nada», ha afirmado. Nogueras ha advertido al Ejecutivo de que si interpreta lo de ayer en el Congreso como un gesto, se equivoca. Si el PSOE aplaude que no salga adelante una enmienda del PP, «demuestra que muy tranquilo no está», ha asegurado la dirigente nacionalista. Si en el Gobierno creen que los junteros están regresando al redil, la «nata» (torta) será aún mayor, según Nogueras.

El voto a la enmienda de las nucleares de los postconvergentes cuesta de entender entre unos y otros. Pero la portavoz soberanista ha explicado que la abstención es coherente con su posición. Los de Puigdemont, además, han buscado cortar de raíz cualquier atisbo de especulación con su acercamiento al PP. Carles Puigdemont anunció hace tres semanas su divorcio de Pedro Sánchez. Junts vetará todas las leyes impulsadas por el PSOE y Sumar. Pero los postconvergentes, en estas tres semanas, han evitado abrir la puerta a sumarse a una posible moción de censura junto al PP y Vox. Se han especulado estos días con movimientos para impulsar una moción de tipo instrumental. Nogueras ha fijado este viernes cuál es la posición de Junts. Votará no a las leyes del Gobierno, pero esto «no quiere decir que el otro bloque tenga carta blanca», ha avisado a los populares. El PSOE «erraba» ha dicho al pensar que tenía sus votos asegurados antes de romper, y el PP comete el mismo fallo, ha advertido. «Ni rojos ni azules, Cataluña», ha zanjado.

Junts ha dado a entender que con la enmienda sobre las nucleares buscaba distanciarse de los populares, el día en que el abogado general del TJUE dio un «portazo en los morros» al PP, Vox, Aznar y la Faes, según Nogueras.