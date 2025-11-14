HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura

Los de Puigdemont niegan que hayan dado un balón de oxígeno a Sánchez, con la enmienda sobre las nucleares, con la que buscaron desmarcarse del PP

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:51

Comenta

Junts ha pedido este viernes al Gobierno que convoque elecciones. Es la primera vez que lo hace desde que hace tres semanas Carles Puigdemont ... anunció la ruptura con los socialistas, materializada días después en el veto a todas las leyes del Ejecutivo. Hasta la fecha, los junteros habían evitado reclamar elecciones. Este viernes, han dado un paso más allá en la ruptura, justo el día después de que el abogado general del TJUE resolviera a favor de la ley de amnistía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  3. 3 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  4. 4 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  5. 5

    Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE
  6. 6 Herido grave un trabajador tras una descarga eléctrica en Malpartida de Plasencia
  7. 7 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  8. 8 Retiran la patria potestad de sus hijas a la acusada de buscar un sicario para asesinar a su ex
  9. 9 La avenida de Pardaleras de Badajoz queda cortada por la caída de las ramas de un árbol
  10. 10

    Jonathan murió por la rotura de una arteria, según la autopsia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura

Junts pide elecciones a Sánchez por primera vez tras la ruptura