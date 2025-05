Junts mantiene que votará en contra de los tres decretos del Gobierno y ERC, a favor

Cristian Reino Barcelona Lunes, 8 de enero 2024, 13:59 | Actualizado 14:31h. Comenta Compartir

Junts mantiene su posición en contra de los tres decretos ley que el Gobierno aprobó el pasado mes de diciembre en el Consejo de Ministros ... y que el Congreso votará este miércoles su validación. ERC, en cambio, ha anunciado este lunes que votará a favor. «En estos momentos, votaremos en contra», ha señalado el portavoz de Junts, Josep Rius, tras la ejecutiva semanal del partido. Los de Puigdemont no descartan contactos de última hora con los socialistas pero en principio votarán 'no' a los tres decretos del Gobierno y exigen a Pedro Sánchez que los retire y los vuelva a presentar, después de negociarlos uno a uno. Si el Gobierno no rectifica en las próximas 48 horas, sufrirá su primera derrota parlamentaria de la legislatura, toda vez que sin los 7 votos de Junts no puede sacar adelante ninguna votación en el Congreso, salvo que recurra al PP, lo cual está descartado en este caso.

«Se aprobaron deprisa y corriendo sin cerrar un acuerdo con Junts», ha criticado la formación soberanista. Los junteros se oponen a los tres decretos porque a su juicio agravan la financiación del Govern catalán, recorta competencias a la Generalitat y pone en peligro la aplicación de la ley de amnistía. Fuentes de Junts ponen el foco en el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, a quien acusan de tener intenciones de dilatar la puesta en marcha de la ley que amnistiará a los líderes del 'procés'. Junts advierte a Pedro Sánchez de que el acuerdo suscrito en Bruselas no es de legislatura. Fue un pacto, que solo tendrá continuidad, ha avisado Rius, si hay avances en la resolución del conflicto. «Sánchez practica la política de hechos consumados», ha denunciado Junts. «No le hemos dado un cheque en blanco», ha rematado. Junts advierte a Pedro Sánchez de que el acuerdo suscrito en Bruselas no es de legislatura. Fue un pacto, que solo tendrá continuidad, ha avisado Rius, si hay avances en la resolución del conflicto. «Sánchez practica la política de hechos consumados», ha denunciado Junts. «No le hemos dado un cheque en blanco», ha rematado. ERC, en cambio, no coincide con los junteros y votará a favor de los decretos gubernamentales. «Entendemos que son cuestiones que mejoran la vida de las personas», ha asegurado Raquel Sans, portavoz de la formación republicana. Esquerra no ve que el cambio normativo en la ley de enjuiciamiento judicial, según el cual las causas judiciales quedarán paralizadas cuando un magistrado plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo, pueda dilatar la aplicación de la ley de amnistía como mantiene Junts. «Nos da mucha más seguridad que sea la justicia europea la que se pronuncie en primer término», según Sans. La formación de Oriol Junqueras consideran que el decreto que incluye un cambio normativo no incorpora «ninguna novedad ni elemento» que pueda «perjudicar» la aplicación de la ley de amnistía. «Es una medida que ya formaba parte de un proyecto de ley que decayó cuando la amnistía no estaba en trámitación», ha señalado.

