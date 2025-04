Junts mantiene las condiciones para una negociación que «no está pero se la espera»

E. C.

Junts advirtió este martes a Pedro Sánchez de que las condiciones para apoyar su investidura siguen siendo las mismas que puso sobre la mesa Carles Puigdemont en la conferencia que pronunció hace tres semanas en Bruselas. Es decir, que la ley de amnistía es necesaria como moneda de cambio previa a iniciar las negociaciones. Y que solo un referéndum acordado puede sustituir al 1-O. Junts aprovechó su 'no' a Alberto Núñez Feijóo para avisar a Sánchez de que hoy no se dan las condiciones para investirle. Los junteros insistieron durante el debate del candidato del PP en reclamar un compromiso histórico, aunque a su entender, aún no se dan estas circunstancias.

Según la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, la negociación «no está pero se la espera». Los junteros, por tanto, mantienen la puerta abierta a investir a Pedro Sánchez, si bien sus exigencias continúan siendo de máximos, al menos en lo que se refiere a la amnistía. No tanto el referéndum, que aunque los independentistas siempre lo mencionan, no lo han fijado como línea roja para la elección de Pedro Sánchez. Puigdemont, en su conferencia, dejó el referéndum para una segunda fase de negociación. Está por ver si antes de la votación para la elección del candidato socialista o lo deja para el resto de la legislatura, como ERC. El expresidente de la Generalitat volverá a hablar este domingo, en el aniversario del 1-O, esta vez ya tras la investidura fallida de Feijóo.

«Las condiciones son las mismas», dijo Nogueras. «Veremos si alguno las respeta y las cumple», avisó. Las exigencias de Puigdemont son identificar los elementos del conflicto, reconocer la legitimidad del independentismo, abandonar la vía judicial contra los secesionistas, crear un mecanismo de mediación y que el marco legal no sea la Constitución. ERC da por hecha la amnistía, pero en cambio, Junts se desmarcó este martes del optimismo de los republicanos. Puigdemont dijo desde Bruselas que no se siente «concernido» por las negociaciones de ERC sobre el eventual borrado del 'procés' separatista.

Resolver «el conflicto»

Nogueras, que hizo todo su discurso en catalán, justificó su negativa a investir a Feijóo en que el PP, según su criterio, es un «partido anticatalán», porque su socio es Vox, porque los populares son contrarios a mejorar los derechos de las personas y contrarios a la economía productiva. Y ante la acusación de Feijóo de que es una «anomalía democrática» que la investidura de Sánchez dependa de Puigdemont, la portavoz de Junts replicó que lo anómalo es referirse a una persona que no está en el Congreso y a la que no se le respeta su «inmunidad». También replicó al candidato del PP que Junts no tiene nada que ver con CiU.

Esquerra, por su parte, resaltó ante Feijóo la necesidad de un referéndum para resolver «el conflicto político». Una ley de amnistía no resuelve el problema de fondo en Cataluña, según Gabriel Rufián. Solo soluciona el problema de raíz –a su entender– una consulta sobre la independencia. «Una amnistía por el 1-O debe sentar las bases para un nuevo 1-O», advirtió Rufián. El portavoz republicano apuntó que el primer beneficiado de una amnistía sería el propio Estado y por extensión la democracia española. «No está en destrucción, está en construcción», dijo sobre ella. «La amnistía no es el final, es el retorno a la política».