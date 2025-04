Junts se inclina por la enmienda a la totalidad de los Presupuestos

Cristian Reino Barcelona Jueves, 28 de octubre 2021, 11:36 | Actualizado 11:48h. Comenta Compartir

El independentismo catalán sigue apretando al Gobierno para que mueva ficha si quiere su apoyo para los Presupuestos Generales del Estado. Junts se inclina por presentar una enmienda a la totalidad, mientras que ERC no la descarta aunque aún no ha tomado una decisión en firme.

La ejecutiva de Junts se ha reunido este jueves para valorar el estado de las negociaciones sobre los presupuestos del Estado. Junts insiste en poner cinco condiciones: mantenimiento del fondo covid, gestión territorializada de los fondos europeos, mecanismos para garantizar el cumplimiento de las inversiones, incorporación del catalán a la ley del audiovisual y el traspaso de Cercanías a la Generalitat.

Según fuentes nacionalistas, hasta hoy, el Gobierno no ha dado una respuesta satisfactoria a ninguno de estos cinco puntos. «Si en las próximas horas no existe ningún avance significativo, Junts estudiará la posibilidad de presentar mañana una enmienda a la totalidad», han apuntado fuentes de la formación.

La ejecutiva nacionalista ha acordado esperar unas horas para tomar una decisión definitiva por si existe un cambio de posición del Ejecutivo, pues aún hay pendiente algún contacto. Junts tiene cuatro diputados, por lo que su decisión no es relevante para Pedro Sánchez. Sí lo es en cambio la decisión que pueda adoptar en las próximas horas ERC, que también amenaza con la enmienda a la totalidad. ERC tiene 13 diputados y es clave para la mayoría del Gobierno, como en los Presupuestos de este año. Días atrás, la formación republicana fue explícita. Si el Gobierno no blinda el catalán en la ley del audiovisual, Esquerra tumbará de entrada las cuentas.

La portavoz del partido, Marta Vilalta, ha dado a entender este jueves que la dirección republicana apurará los plazos y es posible que hasta mañana no tome una determinación. «Decidiremos si hace falta en el último minuto para agotar el margen de tiempo que tenemos», según ha asegurado Vilalta en RTVE. «Tiene que haber movimientos, no vale solo con palabras y creemos que todavía hay tiempo en las horas que quedan hoy y mañana. No solo buenas palabras, hay que concretar este compromiso», ha subrayado la dirigente de ERC.

Los republicanos ponen el foco en un compromiso de ejecución de las inversiones presupuestadas en las cuentas de este año y que se garantice la protección del catalán en la ley audiovisual. Esquerra pide al menos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «se comprometa a poder garantizar esta protección» y que después se plasme en la ley. ERC ha reiterado que si no hay gestos, presentarán enmienda a la totalidad, aunque consideran que no sería definitivo, ya que a su juicio esa enmienda podría retirarse más adelante.