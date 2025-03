Junts se inclina por no apoyar una moción que pide otro 1-O

El Parlamento catalán votará hoy una moción presentada por la CUP, que pide que se constituya una ponencia para elaborar una proposición de ley de ... referéndum como paso previo a celebrarlo «antes de que acabe la legislatura», en 2025. ERC y Junts presentaron enmiendas al texto, rechazadas por los anticapitalistas porque «diluyen» la propuesta.

Fuentes del partido de Puigdemont aseguran que no votarán a favor de la resolución tal y como está redactada por los cuperos. No la apoyan por una cuestión de fondo, dado que Junts asegura que solo puede sustituir al 1-O un referéndum acordado con el Gobierno central, y porque considera que el «momento» no es el adecuado para aprobar una iniciativa de este tipo, en plenas negociaciones con los socialistas para la investidura. El partido de Carles Puigdemont, en cualquier caso, no renuncia a la unilateralidad, a pesar de que negocia una amnistía.

Semanas atrás, el Parlament aprobó una moción de ERC y Junts que vinculaba su apoyo a la investidura a que Sánchez se comprometiera a trabajar en las condiciones para celebrar un referéndum. La resolución cayó como una bomba en el PSOE. En el tramo final de las negociaciones, un posicionamiento a favor de un referéndum unilateral será muy difícil de digerir por parte de los socialistas.

ERC no había fijado posición al cierre de esta edición, pero Pere Aragonès, a la pregunta de la CUP de si está dispuesto a ejercer la autodeterminación sin el visto bueno de Madrid, señaló que el «camino posible» es el de pactar una consulta con el Estado.