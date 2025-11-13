HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 13 de noviembre, en Extremadura?
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras EP

Sánchez coge aire al evitarle Junts otra derrota y recibir el primer aval a la amnistía en la UE

La formación catalana advierte aun así de que no ha cambiado en su relación con el Ejecutivo y ridiculiza su optimismo

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:59

Comenta

Un día dulce para Pedro Sánchez en mitad de la tormenta. Después de meses de espera, el Gobierno recibió ayer con enorme satisfacción la noticia ... de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ve vulneración de la legislación comunitaria en materia de lucha contra el terrorismo ni encuentra colisión con los intereses financieros de la UE en la polémica norma. Su decisión no es determinante, pero el tribunal acostumbra a seguirla en un altísimo porcentaje de los casos. Por eso la lectura casi unánime en el Congreso era la de que el borrado de los delitos por los que la justicia aún persigue a Carles Puigdemont -que, entre otros incumplimientos, echa en cara este al Ejecutivo- o a los llamados Comités en Defensa de la República está más cerca.

