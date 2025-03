Junts formaliza su rechazo a participar en la reunión de la mesa de diálogo

CRISTIAN REINO Sábado, 16 de julio 2022, 18:34 Comenta Compartir

La reunión de la mesa de diálogo, que el Gobierno y el Govern celebrarán en la última semana de julio, volverá a estar coja, como en la cita de septiembre de 2021. De los cuatro partidos que integran los dos ejecutivos de coalición, el central y el catalán, participarán tres: PSOE, Unidas Podemos y Esquerra por la parte catalana. Faltará, como hace un año, Junts per Catalunya.

La formación nacionalista celebra este fin de semana la segunda parte de su congreso, en el que hoy formalizó su rechazo a la mesa de diálogo, un foro que nunca ha reconocido que represente al Govern catalán en su conjunto y que considera que no sirve para nada porque nació de un pacto entre partidos, entre PSOE y ERC. «No nos dejaremos arrastrar por cantos de sirena envenenados», afirmó el secretario general juntero, Jordi Turull, en el arranque del congreso. «Para hacer de socorristas de un naufragio electoral y político del PSOE, que se busquen a otros», advirtió. Y en tono de mofa, por el hecho de que el viernes, en la Moncloa, Sánchez y Aragonès pactaron reunir la mesa a final de julio, pero sin llegar a concretar la fecha, Turull afirmó que «es una mesa que sirve para quedar». «Iría bien que crearan un grupo de Whatsapp, como hacen la mayoría de mortales para encontrarse en algún sitio», remató.

La mesa de diálogo se reunió por primera vez en 2020, bajo la presidencia en Cataluña de Quim Torra. Junts sí participó en aquella primera edición celebrada en la Moncloa. En cambio, dio plantón a la primera que se convocó ya con Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. Fue en septiembre de 2021 en la Generalitat. Acudió también, como a la primera, Pedro Sánchez. El partido de Puigdemont alegó que se sintió «vetado» porque ni Sánchez ni Aragonès permitieron que la delegación catalana tuviera dirigentes ajenos al Govern, como pedía Junts . No era más que una excusa para tratar de dinamitar un instrumento que los junteros temen que consolide a Aragonès y a ERC.

Los postconvergentes han rebajado un ápice la radicalidad de su discurso, pero siguen negándose a participar en la gobernabilidad española, a diferencia de ERC. Los republicanos no son unos socios estables para el Gobierno, si bien facilitaron la investidura de Sánchez a cambio de reactivar la mesa de diálogo. Tras la concesión de los indultos, también aprobaron los presupuestos y han dado apoyo parlamentario, con algún desencuentro como la reforma laboral. Con la reactivación de la mesa, Sánchez confía en asegurarse el respaldo de Esquerra.

Diálogo positivo

El Gobierno lleva semanas presionando a Junts para que se incorpore a la mesa. «Para que el diálogo sea positivo, tenemos que estar todos representados», afirmó la portavoz del Ejecutivo central, Isabel Rodríguez, tras la reunión entre Sánchez y Aragonès. Era una manera de avisar a la parte catalana que no se pueden llegar a acuerdos si la delegación enviada no cuenta con toda la representatividad y de paso para rebajar las expectativas del próximo encuentro, en el que el presidente de la Generalitat confía en llegar a pactos parciales en la carpeta de la desjudicialización. «Esperamos acuerdos tangibles», afirmó ayer la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà. En ERC son conscientes de que no van a negociar, ni a corto ni a medio plazo, la celebración de un referéndum, pero la mesa es la gran apuesta de los republicanos, que vuelven a ostentar la presidencia de la Generalitat 40 años después.

La mesa pondrá a prueba la estabilidad del Govern, como lo hará también el caso de Laura Borràs. Junts cerró ayer filas con la presidenta del partido, días después de que la Fiscalía la acusara de prevaricación y falsedad documental y pidiera 6 años de prisión y 21 de inhabilitación. La dirección de Junts envió ayer, en el congreso, varios mensajes a ERC. «Toda esta gente que tienes detrás, si quieren que caigas, se la encontrarán delante, para que no sea posible», afirmó Turull. Borràs avisó de que sería una muestra de «inhumanidad» no ponerse a su lado si el TSJC acaba abriendo juicio final y la Mesa del Parlament reclama su cese, en aplicación del reglamento del Parlament e insistió en que es una víctima de la «represión» y de las «cloacas».