Junts exige a Sánchez que se implique personalmente en la defensa del catalán en la UE

Segundo aviso en apenas una semana de Junts a Pedro Sánchez para que asuma en primera persona las negociaciones con los independentistas. Si días ... atrás, Carles Puigdemont emplazó al presidente del Gobierno a «hablar directamente» con la formación soberanista y «no enviarle mensajes» a través del Cercle de Economía, este lunes ha sido el secretario general postconvergente, Jordi Turull, el que ha reclamado la participación personal del jefe del Ejecutivo central. En concreto, Turull ha instado a Sánchez a que se implique de forma personal en la reivindicación del catalán como lengua oficial en la UE. El Gobierno puso este asunto sobre la mesa durante los seis meses de la presidencia de turno española de la UE y el ministro de Exteriores ha reactivado de nuevo la reclamación, pero Junts exige que sea el propio Sánchez quien llame uno a uno a los presidentes de los Estado europeos para allanar la oficialidad del catalán.

Junts no espera aún una reunión entre Sánchez y Puigdemont que desencalle las relaciones entre ambos, con los Presupuestos Generales del Estado en el horizonte, pero la formación nacionalista sí ha advertido a los socialistas de que las «cosas no van como tendrían que ir», en la medida en la que cree que las contrapartidas pactadas para la investidura de Pedro Sánchez no se han completado. Es lo que ocurre con la ley de amnistía, aprobada por el Congreso y de la que no se han podido beneficiar los líderes del 'procés', en especial Puigdemont que sigue sin poder regresar a España. Turull ha insistido en que el Gobierno podría hacer más. «Le pedimos más firmeza a la hora de poner en marcha acciones para que los jueces dejen, presuntamente, de prevaricar», ha asegurado. «¿Nos vendrán a pedir el apoyo (a los Presupuestos Generales) si hay tantas cosas pendientes que no se ha cumplido?», ha avisado.

En relación a la amnistía, Junts ya ha adoptado una decisión, que afecta a su grupo parlamentario. Puigdemont ha renunciado a ser jefe de la oposición en el Parlament. Esta figura quedará vacante, según Turull, hasta que la ley de amnistía esté plenamente aplicada. «Tras la amnistía, ya veremos quién asume el rol de jefe de la oposición y de qué manera», ha afirmado en Catalunya Ràdio. Junts deja el puesto vacante como una forma de visualizar que en Cataluña no hay normalidad política como proclaman el Gobierno y el Govern de Illa.