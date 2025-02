Junts y Esquerra entran en el cuerpo a cuerpo por Borràs

La condena a cuatro años y medio de prisión contra Laura Borràs ha caído como una bomba en el independentismo, a poco menos de dos meses para las elecciones. La presidenta de Junts se resiste a dimitir y de momento cuenta con el apoyo de ... su partido, que ha aplazado la batalla interna para evitar choques y escisiones a las puertas de las municipales.

En cambio, todo el arco parlamentario, salvo Junts, pide a Borràs que dimita para que se ponga en marcha el proceso de investidura de un sustituto. La dirigente nacionalista no piensa apartarse. Prevé recurrir la condena por prevaricación y falsedad documental al Supremo. Mientras, las formaciones catalanas están a la espera de la decisión que adopte la Junta Electoral, pues si le retira el acta de diputada, aunque la sentencia no sea firme como ya ocurrió con los casos de Torra o Juvillà, estará clarificando el panorama.

Junts aún no ha decidido si presentará un candidato alternativo o si apostará por dejar vacante el cargo de la presidencia de la Cámara catalana, en solidaridad con Borràs. Aunque correría el riesgo de que ERC y el PSC (y los comunes) se pongan de acuerdo para elegir a un nuevo presidente. De momento cierra filas con Borràs y arremete contra ERC. Los republicanos, por su parte, sacaron este lunes la daga y atacaron a sus exsocios en el Govern.

Esquerra acusó a Junts de no limpiar la corrupción, al no forzar la dimisión de Laura Borràs como presidenta del Parlament, lo que a su juicio «mancha» la Cámara catalana. «Cambian de siglas, pero no las formas», afirmaron los de Junqueras, haciendo referencia a los casos vinculados a la antigua Convergència. «Hay una sentencia condenatoria por un delito de corrupción. Lamentamos que JxCat no haya acabado con la corrupción», según ERC. Aun así, en ERC instan a los junteros y a la CUPa pactar un presidente del Parlament que sea independentista. El PSC no descarta optar a la presidencia de la Cámara catalana. Yayer anunció que registrará una proposición de ley para reformar el reglamento del Parlament con el único objetivo de acabar con la interinidad y relevar a la líder de Junts.

Cortina de humo

Borràs niega la mayor. Afirma que no ha sido condenada por corrupción y que tendría que ser restituida en el cargo, extremo que no contempla ninguna formación, salvo Junts, que habla de caso de 'lawfare' y de persecución política contra su presidenta.

En la formación de Puigdemont, en cualquier caso, el cierre de filas en torno a su máxima ejecutiva no es absoluto. La presidenta del comité de garantías internas, Magda Oranich, ha concedido ya dos entrevistas, en las que reclamaba la dimisión de Borràs. La cúpula, reunida ayer en la ejecutiva, evitó desautorizar a Oranich. Un silencio muy significativo. El partido está dividido. Borràs tiene sus fieles y luego está el sector más pragmático, que hace tiempo que le tiene ganas. Pero este no es el momento de cobrarse viejas deudas. La dirección cruza los dedos para que la Junta Electoral no tome ninguna decisión hasta después de las municipales. Junts se defendió de los ataques de ERC, afirmando que los republicanos buscan desviar la atención, para que no se hable del «tripartito» que gobierna en Cataluña, con PSC y comunes, y que además llega a pactos con Pedro Sánchez que al presidente del Gobierno le salen «gratis».