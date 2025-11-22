HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Junqueras y Rufián en un acto de ERC el pasado verano. Efe

Junts y ERC se lanzan a frenar el auge de Aliança Catalana

Junqueras compara la sentencia del 'procés' con la del fiscal general: «El franquismo pervive»

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

El auge de Aliança Catalana ha disparado las alarmas en Junts y ERC, a año y medio de las elecciones municipales, en las que la ... formación islamófoba puede confirmar lo que ya apuntan las encuestas. Se especula con que el CEO (el CIS catalán) podría situar este lunes a los de Sílvia Orriols cerca del 'sorpasso' a postconvergentes y republicanos y estos se han lanzado a tratar de confrontar contra la extrema derecha. También lo hace el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, porque Aliança Catalana está creciendo en sectores independentistas y no soberanistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras un choque frontal entre dos vehículos cerca de Aldea del Cano
  2. 2 Mercadona sorprende con su lanzamiento más esperado: así puedes tener tu comida de Nochebuena y Nochevieja sin cocinar
  3. 3 Muere un hombre de 52 años tras el vuelco de un tractor en la provincia de Cáceres
  4. 4

    Educación dice que reforzará la autoridad de los docentes ante el hostigamiento de alumnos y familias
  5. 5 La nueva oposición de la Junta: este es el reparto de las 1.644 plazas que están en juego
  6. 6

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  7. 7 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  8. 8 La Navidad llega antes a Extremadura: el pueblo que estrena este sábado uno de los encendidos más grandes de la región
  9. 9 Ingresa en prisión tras robar el bolso con un fuerte tirón a una mujer en Badajoz
  10. 10 Adenex presenta alegaciones al proyecto hotelero del fundador de Quirón en Monfragüe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Junts y ERC se lanzan a frenar el auge de Aliança Catalana

Junts y ERC se lanzan a frenar el auge de Aliança Catalana