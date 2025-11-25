HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
El secretario general de JxCat, Jordi Turull Efe

Junts no dará un «volantazo» por el auge de Aliança Catalana

Los postconvergentes no descartan de momento pactar con la extrema derecha independentista

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:43

Comenta

Junts per Catalunya no entrará en el cuerpo a cuerpo contra Aliança Catalana. De puertas a fuera, los postconvergentes tratan de transmitir tranquilidad, a ... pesar de que las encuestas apuntan a un fuerte crecimiento de los de Sílvia Orriols. Hasta el punto que el último CEO (el CIS catalán) sitúa a la formación islamófoba y secesionista con el mismo número de escaños que los junteros, entre 19 y 20, tras el PSC y Esquerra. Hace tiempo que el auge de Aliança preocupa en Junts, pero su secretario general, Jordi Turull, ha insistido este martes en que su objetivo es pelear por la primera posición y no por la tercera con Aliança Catalana. «No queremos ser alternativa a Aliança Catalana, queremos ser alternativa a Salvador Illa», ha afirmado en una conferencia en la UPF. De momento y a pesar de que los sondeos vaticinan una pérdida de 15 escaños, que se irían a la extrema derecha, los junteros no prevén dar un «volantazo» ni entrar en el «fango» para confrontar contra Orriols.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  5. 5

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  6. 6

    Condenan a 42 años de cárcel a la pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres
  7. 7 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  8. 8

    Julio Herrera, el salmantino vinculado al tráfico de drogas en Plasencia, entre los 10 fugitivos más buscados del país
  9. 9 Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida
  10. 10

    Una parroquia de Badajoz se convierte en refugio ante la ola de frío

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Junts no dará un «volantazo» por el auge de Aliança Catalana

Junts no dará un «volantazo» por el auge de Aliança Catalana